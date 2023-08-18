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Названы дата и место похорон бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева»

Названы дата и место похорон бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева»

18 августа 2023, 15:51
Фото: t.me/hcsu61
Стало известно, когда и где пройдёт прощальная церемония с экс-нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым.

Как сообщил Дэн Мильштейн, агент хоккеиста, прощальная церемония с Родионом состоится в понедельник, 21 августа, в здании «Уфа-Арены». Вход с улицы Цюрупы. Начало церемонии назначено на 8 утра, а окончится она, предположительно, в 11 часов.

Отмечается, что все расходы по организации церемонии и похорон бывшего нападающего возьмет на себя хоккейный клуб «Салават Юлаев».

Тело Родиона Амирова будет захоронено в селе Богдановка Ишимбайского района.

Напоминаем, что ранее стало известно о кончине молодого хоккеиста. Виной тому стал рак, с которым Амиров боролся несколько лет.

#Анна Савельева#Салават Юлаев#Родион Амиров#Уфа-Арена#Прощальная церемония#Ишимбайский район
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