Названы дата и место похорон бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева»

Как сообщил Дэн Мильштейн, агент хоккеиста, прощальная церемония с Родионом состоится в понедельник, 21 августа, в здании «Уфа-Арены». Вход с улицы Цюрупы. Начало церемонии назначено на 8 утра, а окончится она, предположительно, в 11 часов.