Названы дата и место похорон бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева»

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Как сообщил Дэн Мильштейн, агент хоккеиста, прощальная церемония с Родионом состоится в понедельник, 21 августа, в здании «Уфа-Арены». Вход с улицы Цюрупы. Начало церемонии назначено на 8 утра, а окончится она, предположительно, в 11 часов.
Отмечается, что все расходы по организации церемонии и похорон бывшего нападающего возьмет на себя хоккейный клуб «Салават Юлаев».
Тело Родиона Амирова будет захоронено в селе Богдановка Ишимбайского района.
Напоминаем, что ранее стало известно о кончине молодого хоккеиста. Виной тому стал рак, с которым Амиров боролся несколько лет.