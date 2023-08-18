Маршрут перестроен: рынок премиальных авто в России находится в глубоком кризисе

Mercedes-Benz и BMW отключили бывших российских партнеров от своего ПО, без которого обслуживать и ремонтировать машины крайне сложно. К тому же без связи с серверами автозаводов не подключить новое оборудование. К чему это приведет на практике? Дилеры туманно обещают, что будут обслуживать машины на основе «накопленного опыта и знаний».