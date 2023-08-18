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Posted 18 августа, 10:10

Published 18 августа, 10:10

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Маршрут перестроен: рынок премиальных авто в России находится в глубоком кризисе

Маршрут перестроен: рынок премиальных авто в России находится в глубоком кризисе

18 августа 2023, 10:10
Фото: Midjourney
Mercedes и BMW отключили российских автодилеров от своего программного обеспечения. Это — очередной «звоночек», что скоро элитные машины станут в России совсем непозволительной роскошью.

Mercedes-Benz и BMW отключили бывших российских партнеров от своего ПО, без которого обслуживать и ремонтировать машины крайне сложно. К тому же без связи с серверами автозаводов не подключить новое оборудование. К чему это приведет на практике? Дилеры туманно обещают, что будут обслуживать машины на основе «накопленного опыта и знаний».

По мнению председателя правления союза Автосервисов Александра Пахомова, отключение от ПО — мера болезненная, но не смертельная. Он подчеркивает, что «хакнуть» эту систему практически невозможно, хотя есть пути обхода — через партнеров в дружественных странах. Вопрос — только в цене.

Эксперты отмечают, что так называемый премиальный сегмент в России всегда был «островком стабильности», но все изменилось в 2022 году. Так, продажи премиум-авто упали в разы, машины везут окольными путями через страны СНГ, а цена на них выросла до 15-20 миллионов рублей.

Важно, что проблемы не только в ПО, но и в том, что добывать такие машины из параллельного импорта сложно и дорого, клиентская база стремительно сокращается, а число конкурентов растет — требования бренда относительно дилеров уже никого не интересуют, и теперь возить машины по параллельному импорту может любой желающий.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество
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