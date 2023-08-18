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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Коснется 219 тысяч человек: жителям Башкирии изменят размер выплат

Коснется 219 тысяч человек: жителям Башкирии изменят размер выплат

18 августа 2023, 05:06
Фото: 1MI
Размер выплат будет зависеть от страховых взносов, сообщает СФР региона.

В августе 2023 года Российский Социальный фонд производит перерасчет страховых пенсий для тех, кто работал в 2022 году, в соответствии с действующим законодательством.

Пенсионное увеличение зависит от величины страховых взносов и может достигать трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. Этот процесс осуществляется ежегодно и не требует отдельной заявки.

В Башкирии уже произведен перерасчет пенсий для 219 тысяч пенсионеров, включая всех получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, для которых работодатели выплачивали страховые взносы в прошлом году.

Также, в соответствии с законом, осуществляется перерасчет страховой пенсии в случае потери кормильца.

Ранее Mkset писал о том, Правительство Башкирии увеличило размер премии, которая ежегодно присуждается лучшим журналистам республики. Согласно документу, журналистам, проделавшим лучшую работу в области журналистики и удостоенным премии, будет присвоено звание «Лауреат премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина».

#Виалина Ахсанова#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пенсионеры#Пенсия#Выплаты
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