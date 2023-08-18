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Published Сегодня, 07:37

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Updated Сегодня, 07:58

Пилот летевшего из Еревана в Уфу самолета сделал срочное заявление прямо в воздухе

Пилот летевшего из Еревана в Уфу самолета сделал срочное заявление прямо в воздухе

18 августа 2023, 07:37
Фото: 1MI
Рейс выполняла авиакомпания Red wings, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Во время совершения полета маршрута Ереван — Уфы у самолета авиакомпании Red Wings произошло засорение топливного фильтра левого двигателя. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, сообщение об этом появилось при выполнении взлета и набора высоты.

— Экипаж выполнил действия согласно QRH. Параметры работы левого двигателя в норме в течении всего полёта, — сообщается в публикации телеграм-канала.

Известно, что посадка была произведена в Уфе в штатном режиме. Капитан воздушного судна выполнил запись в TLB, далее был выполнен комплекс технических работ. Оформлена техническая документация. Самолет допущен до дальнейшей эксплуатации.

#Элина Сайфранова
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