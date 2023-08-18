Пилот летевшего из Еревана в Уфу самолета сделал срочное заявление прямо в воздухе

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Во время совершения полета маршрута Ереван — Уфы у самолета авиакомпании Red Wings произошло засорение топливного фильтра левого двигателя. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, сообщение об этом появилось при выполнении взлета и набора высоты.
— Экипаж выполнил действия согласно QRH. Параметры работы левого двигателя в норме в течении всего полёта, — сообщается в публикации телеграм-канала.
Известно, что посадка была произведена в Уфе в штатном режиме. Капитан воздушного судна выполнил запись в TLB, далее был выполнен комплекс технических работ. Оформлена техническая документация. Самолет допущен до дальнейшей эксплуатации.