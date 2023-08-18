Изящные линии и непревзойденный комфорт: новый кросс-купе EXEED RX скоро в Уфе

Но по-настоящему красивая вещь красива не только снаружи, но и внутри. И тут RX действительно есть чем приятно удивить и порадовать российского покупателя. В салоне нового кросс-купе расположился сдвоенный экран с диагональю 24,6 дюйма, кожаные сиденья с множеством настроек, к примеру, в кресле водителя предусмотрена электрорегулировка в восьми направлениях, а в переднем пассажирском — пять режимов массажа, регулируемые подголовники спереди со встроенной акустикой и даже система ионизации и ароматизации воздуха. Одним словом, каждая деталь в салоне, начиная от обивки кресел и заканчивая изгибами панели управления, здесь транслирует идею современной роскоши.