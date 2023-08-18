Изящные линии и непревзойденный комфорт: новый кросс-купе EXEED RX скоро в Уфе

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Кажется, что этот автомобиль создан для того, чтобы привлекать к себе взгляды, заявляя своими изящными линиями и футуристичным дизайном об исключительном вкусе владельца. Современный купеобразный силуэт автомобиля, как и новая решетка радиатора вкупе с концептуальным и выразительным обликом не оставили равнодушными не только рядовых покупателей, но и профессионалов в сфере дизайна. Так, модель была удостоена золотой награды в рамках Международной премии в области дизайна (IDA). Сложно не признать того, что автомобиль смотрится по-настоящему эффектно.
Но по-настоящему красивая вещь красива не только снаружи, но и внутри. И тут RX действительно есть чем приятно удивить и порадовать российского покупателя. В салоне нового кросс-купе расположился сдвоенный экран с диагональю 24,6 дюйма, кожаные сиденья с множеством настроек, к примеру, в кресле водителя предусмотрена электрорегулировка в восьми направлениях, а в переднем пассажирском — пять режимов массажа, регулируемые подголовники спереди со встроенной акустикой и даже система ионизации и ароматизации воздуха. Одним словом, каждая деталь в салоне, начиная от обивки кресел и заканчивая изгибами панели управления, здесь транслирует идею современной роскоши.
Эксперты отмечают фактурный цельный бампер, сложную диодную оптику, парящую крышу, аэродинамичные зеркала, мультимедийную систему с широким функционалом и сенсорным управлением. О техническом оснащении новинки стоит упомянуть отдельно. В автомобиль встроены системы, управляемые с помощью голосовых команд и смартфона, тем самым обеспечивая принципиально новый уровень комфорта и безопасности вождения.
Что же до технических характеристик, — здесь создатели тоже постарались на славу. Мощность двигателя — 249 л/c., максимальный крутящий момент — 385 н. м. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет всего 7,6 секунд.
Длина модели составляет 4781 мм, ширина — 1920 мм, колесная база 2815 мм. Высота китайской новинки составила 1671. На сегодняшний день компания представила шесть вариантов расцветки автомобиля: галактический серый, небесный голубой, лунный серый, метеорный зеленый, бескрайний черный и кристаллический белый.
Одним из наиболее впечатляющих отличий премиального кросс-купе EXEED RX 2023 от других моделей одноименной марки является его передовая система безопасности. Автомобиль оснащен самыми современными системами помощи водителю, такими как система контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, предупреждение столкновений. Помимо этого — системы, управляемые с помощью голосовых команд и смартфона, которые обеспечивают дополнительное удобство и безопасность во время поездки. Автомобиль оснащен такими системами помощи водителю, как система контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, предупреждение столкновений.
Двухлитровый мотор, который работает в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением мокрого типа, обеспечивают плавное переключение передач. Подвеска оснащена амортизаторами с регулируемой жесткостью. Электромагнитные клапаны, установленные на амортизаторах, за доли секунды способны изменить параметры демпфирования с учетом данных не только о скорости и состоянии дорожного покрытия, но и степени нажатия на педаль тормоза. К слову, привод, в автомобиле подключаемый, полный.
Старт продаж новинки в салонах республики запланирован уже в середине августа. Стоимость, как заявлено на сайте производителя, от 5, 4 млн рублей. Ознакомиться с новинкой уфимцы смогут в салоне официального дилера EXEED Центр Альфа-Сервис Макарова.