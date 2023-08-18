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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Упавший купол установили на мечети Ар-Рахим в Уфе спустя полгода

«Исправляем ошибку»: власти Башкирии сделали заявление по поводу мечети Ар-Рахим

18 августа 2023, 05:38
Фото: https://web.telegram.org/k/#@podslushanorb

Упавший купол установили на мечети Ар-Рахим в Уфе спустя полгода

Спустя полгода купол на мечети Ар-Рахим всё же восстановили, сообщил вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

На минарет недостроенной мечети «Ар-Рахим» в Уфе установили новый купол.

На место прибыл вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, который прокомментировал ситуацию.

— Люблю называть вещи своими именами. Исправляем ошибку, возвращаем купол на место. Обращаю внимание, что никаких сроков строительства мы пока не называем, ничего не обещаем, — высказался Марзаев.

Напомним вам, что в марте этого года, от сильного ветра снесло верхушку одного из минаретов мечети Ар-Рахим. Мечеть начали возводить ещё в 2007 году, но до сих пор ее строительство не завершено.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мечеть Ар-Рахим#Общество#Происшествия#Город
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