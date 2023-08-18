«Исправляем ошибку»: власти Башкирии сделали заявление по поводу мечети Ар-Рахим

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
На минарет недостроенной мечети «Ар-Рахим» в Уфе установили новый купол.
На место прибыл вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, который прокомментировал ситуацию.
— Люблю называть вещи своими именами. Исправляем ошибку, возвращаем купол на место. Обращаю внимание, что никаких сроков строительства мы пока не называем, ничего не обещаем, — высказался Марзаев.
Напомним вам, что в марте этого года, от сильного ветра снесло верхушку одного из минаретов мечети Ар-Рахим. Мечеть начали возводить ещё в 2007 году, но до сих пор ее строительство не завершено.