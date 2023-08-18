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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:09

Губернатор Сахалинской области контролирует подготовку к отопительному сезону

18 августа 2023, 06:05
Подготовка к отопительному сезону в островном регионе началась по графику — в планах капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Ход работ взял на личный контроль губернатор области Валерий Лимаренко.

Власти региона придают большое значение вопросу подготовки области к зиме. Глава Сахалина Валерий Лимаренко следит за тем, чтобы качественные ремонтные работы обеспечили безаварийное прохождение предстоящего отопительного сезона.

«Нужно привести в порядок сети и котельные, создать достаточный запас топлива, как резервного, так и основного. На особом контроле держим подключение к теплу наших социальных объектов — больниц, школ и детских садов», — отметил в ходе прошедшего рабочего совещания, посвященного подготовке к зиме, Валерий Лимаренко.

Он подчеркнул, что выполнение ремонтной программы на объектах коммунальной инфраструктуры будет обеспечено за счет средств областного и федерального бюджетов — в этом году на эти цели выделено более миллиарда рублей. Планируется заменить 8,5 километра сетей теплоснабжения, 31 километр сетей водоснабжения и 5,5 километра сетей водоотведения. Работы уже выполнены на 76 процентов и будут завершены до начала подачи тепла в квартиры островитян.

Фото: Правительство Сахалинской области

Добавим, что процесс подготовки Сахалинской области к зиме стартовал сразу же после окончания предыдущего отопительного сезона. О ходе работ губернатору области доложила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Гапова.

«В феврале в каждом муниципальном образовании были сформированы планы по подготовке к зиме. С февраля по июнь были проведены закупочные процедуры, определены поставщики, произведена доставка необходимого оборудования в островной регион. С июля началась активная фаза подготовки», — рассказала она.

Большой объем работ запланирован и на котельных региона. Так планируется произвести капитальный ремонт зданий и оборудования. Ольга Гапова сообщила, что в перечне работ капремонт здания котельной в селе Горном Курильского района, здесь работы выполнены на 96 процентов. Производится ремонт и замена оборудования в Томаринской центральной районной котельной — ремонтируется паровой котел, меняются экранные трубы и пароперегреватель.

Кроме того, на котельной Невельска идет установка двух экономайзеров. Завершаются начатые в прошлом году ремонтные работы по установке газоходов и циклонов в Шахтерской центральной районной котельной. Меняют дымовые трубы в Поронайском, Александровск-Сахалинском и Смирныховском районах — обновят более 20 единиц котельного оборудования, в том числе теплообменники и насосное оборудование.

В программу подготовки региона к отопительному сезону входит и обеспечение населения, проживающего в частном секторе, твердым топливом. Субсидии, выделяемые из регионального бюджета, направлены на компенсацию разницы между рыночной и фактической стоимостью. Благодаря этим мерам, принятым правительством области, островитяне имеют возможность приобрести уголь по той же цене, которая была в прошлом году. При этом региональные власти достигли принципиальной договоренности с поставщиками и угольными разрезами о размере минимальной фракции, отправляемой на отгрузку.

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