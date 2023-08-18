Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии: названы даты

Проверки будут проходить с 18 по 19 августа. Подобное мероприятие, как надеется Госавтоинспекция, должно сократить количество ДТП по Уфе. За последние сутки сотрудниками было зарегистрировано 90 дорожных правонарушений, в которых пострадали 6 человек. Около 10 водителей были пойманы за вождением в нетрезвом виде.