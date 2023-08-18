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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии с 18 по 19 августа

Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии: названы даты

18 августа 2023, 11:28
Фото: Photobank Ura Media / 1MI

Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии с 18 по 19 августа

О проведении рейдов на дорогах Уфы водителей предупредили в ГИБДД.

Проверки будут проходить с 18 по 19 августа. Подобное мероприятие, как надеется Госавтоинспекция, должно сократить количество ДТП по Уфе. За последние сутки сотрудниками было зарегистрировано 90 дорожных правонарушений, в которых пострадали 6 человек. Около 10 водителей были пойманы за вождением в нетрезвом виде.

В ведомстве сообщается, что под пристальное внимание правоохранительных органов попадут нарушители, находящиеся за рулём в нетрезвом виде, а также водители, нарушающие требования законодательства по перевозке маленьких детей на транспортном средстве.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дороги#ДТП#Госавтоинспекция#Проверки#Правонарушения
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