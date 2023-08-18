Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии: названы даты

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Проверки будут проходить с 18 по 19 августа. Подобное мероприятие, как надеется Госавтоинспекция, должно сократить количество ДТП по Уфе. За последние сутки сотрудниками было зарегистрировано 90 дорожных правонарушений, в которых пострадали 6 человек. Около 10 водителей были пойманы за вождением в нетрезвом виде.
В ведомстве сообщается, что под пристальное внимание правоохранительных органов попадут нарушители, находящиеся за рулём в нетрезвом виде, а также водители, нарушающие требования законодательства по перевозке маленьких детей на транспортном средстве.