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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Известно состояние подростка, найденного без сознания в Стерлитамаке

Двоих детей без сознания обнаружили на улице в Башкирии

18 августа 2023, 11:31
Фото: 1MI

Известно состояние подростка, найденного без сознания в Стерлитамаке

Утром 18 августа в Стерлитамаке прохожие нашли подростков без сознания. Их доставили в больницу

18 августа в детскую больницу г. Стерлитамак доставили двоих подростков. Их без сознания нашли на улице прохожие ранним утром.

По словам главного врача детской больницы Бориса Шарипова, дети отравились неизвестными веществами. Они до сих находятся без сознания. До улучшения состояния подростки будут находиться в реанимации, а пока исследуются причины произошедшего.

Мы обратились в министерство здравоохранения Башкирии за уточняющей информацией. Нам сказали, что действительно двое подростков были доставлены в крайне тяжёлом состоянии машиной скорой помощи. На данный момент один из пострадавших пришёл в себя.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Минздрав#Общество#Происшествия
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