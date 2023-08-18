Двоих детей без сознания обнаружили на улице в Башкирии

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
18 августа в детскую больницу г. Стерлитамак доставили двоих подростков. Их без сознания нашли на улице прохожие ранним утром.
По словам главного врача детской больницы Бориса Шарипова, дети отравились неизвестными веществами. Они до сих находятся без сознания. До улучшения состояния подростки будут находиться в реанимации, а пока исследуются причины произошедшего.
Мы обратились в министерство здравоохранения Башкирии за уточняющей информацией. Нам сказали, что действительно двое подростков были доставлены в крайне тяжёлом состоянии машиной скорой помощи. На данный момент один из пострадавших пришёл в себя.