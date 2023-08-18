Часть проспекта перекроют в Уфе

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:25
С 12:00 19 августа до 20:00 20 августа будет закрыто движение транспорта по правоповоротному съезду транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в направлении Телецентра. Это связано с проведением ремонтных работ на данном участке.
Городские службы советуют жителям заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные маршруты.
Напомним вам, что ранее Mkset писал о крупных пробках в конце августа и начале сентября. Такая проблема связано с началом учебного года и ростом количества автомобилей в этот период. Местная администрация объяснила, что подобное явление характерно не только для Уфы, но и для других крупных городов.