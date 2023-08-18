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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Часть проспекта перекроют в Уфе

Часть проспекта перекроют в Уфе

18 августа 2023, 05:23
Фото: 1MI
Частичное ограничение движения автотранспорта будет введено на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Уфы

С 12:00 19 августа до 20:00 20 августа будет закрыто движение транспорта по правоповоротному съезду транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в направлении Телецентра. Это связано с проведением ремонтных работ на данном участке.

Городские службы советуют жителям заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные маршруты.

Напомним вам, что ранее Mkset писал о крупных пробках в конце августа и начале сентября. Такая проблема связано с началом учебного года и ростом количества автомобилей в этот период. Местная администрация объяснила, что подобное явление характерно не только для Уфы, но и для других крупных городов.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дороги#Пробки
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