Часть проспекта перекроют в Уфе

Напомним вам, что ранее Mkset писал о крупных пробках в конце августа и начале сентября. Такая проблема связано с началом учебного года и ростом количества автомобилей в этот период. Местная администрация объяснила, что подобное явление характерно не только для Уфы, но и для других крупных городов.