Большая и долгая: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На въезде в Уфу по Оренбургскому тракту образовалась пробка, простирающаяся на 3,5 километра.
Затруднения в движении вызваны дорожно-транспортным происшествием. Автомобили стоят на трассе до ТЦ «МЕГА», где и произошла авария.
Напомним, ранее Mkset выкладывал информацию перекрытие проспекта в Уфе. С 12:00 19 августа до 20:00 20 августа будет закрыто движение транспорта по правоповоротному съезду транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в направлении Телецентра. Это связано с проведением ремонтных работ на данном участке.