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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Большая пробка на трассе Уфа-Аэропорт: названа причина

Большая и долгая: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

18 августа 2023, 10:04
Фото: 1MI

Большая пробка на трассе Уфа-Аэропорт: названа причина

Стала известна причина происходящего

На въезде в Уфу по Оренбургскому тракту образовалась пробка, простирающаяся на 3,5 километра.

Затруднения в движении вызваны дорожно-транспортным происшествием. Автомобили стоят на трассе до ТЦ «МЕГА», где и произошла авария.

Напомним, ранее Mkset выкладывал информацию перекрытие проспекта в Уфе. С 12:00 19 августа до 20:00 20 августа будет закрыто движение транспорта по правоповоротному съезду транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в направлении Телецентра. Это связано с проведением ремонтных работ на данном участке.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дороги#ДТП#Транспорт#Автомобиль#Пробка#Общество#Происшествия#Город
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