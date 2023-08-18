Большая и долгая: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

Напомним, ранее Mkset выкладывал информацию перекрытие проспекта в Уфе. С 12:00 19 августа до 20:00 20 августа будет закрыто движение транспорта по правоповоротному съезду транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в направлении Телецентра. Это связано с проведением ремонтных работ на данном участке.