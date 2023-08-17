Врач-косметолог рассказала, как избавиться от темных кругов под глазами своими силами

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
По словам Артомоновой, причиной темных кругов под глазами является наличие круговой мышцы глаза и сосудов, которые имеют темный цвет. С возрастом жировые пакеты спускаются и обнажают носослезную борозду, что приводит к появлению темных кругов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако есть и другие факторы, которые могут вызывать появление темных кругов под глазами, такие как сердечные проблемы, проблемы с лимфатической системой, почечная или печеночная недостаточность, а также гормональные нарушения.
Если речь идет о синяках, вызванных физиологическими причинами, например, обнажением круговой мышцы глаза, то их можно уменьшить дома.
Артомонова подчеркнула, что нужно быть осторожным и аккуратным при улучшении цвета кожи вокруг глаз, так как это очень нежное место. В первую очередь необходимо убрать отеки под глазами.
Есть несколько простых способов справиться с отеками. Например, можно положить ложки в морозилку на несколько минут, достать и приложить их к закрытым глазам. Это поможет улучшить кровообращение, уйти отечность и уменьшить яркость синевы.
Также, по словам Артомоновой, питательные маски вокруг глаз и раствор из воды и петрушки, замороженные и применяемые на область вокруг глаз утром, также помогут справиться с проблемой.
Важно помнить, что нужно двигать льдинки от периферии к центру, так как массажные линии вокруг глаз отличаются от лица.