mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Врач-косметолог рассказала, как избавиться от темных кругов под глазами своими силами

17 августа 2023, 08:25
С возрастом у людей появляются темные круги под глазами. Если они не связаны с заболеваниями, то можно бороться с ними дома. Об этом рассказала врач-косметолог Кристина Артомонова.

По словам Артомоновой, причиной темных кругов под глазами является наличие круговой мышцы глаза и сосудов, которые имеют темный цвет. С возрастом жировые пакеты спускаются и обнажают носослезную борозду, что приводит к появлению темных кругов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако есть и другие факторы, которые могут вызывать появление темных кругов под глазами, такие как сердечные проблемы, проблемы с лимфатической системой, почечная или печеночная недостаточность, а также гормональные нарушения.

Если речь идет о синяках, вызванных физиологическими причинами, например, обнажением круговой мышцы глаза, то их можно уменьшить дома.

Артомонова подчеркнула, что нужно быть осторожным и аккуратным при улучшении цвета кожи вокруг глаз, так как это очень нежное место. В первую очередь необходимо убрать отеки под глазами.

Есть несколько простых способов справиться с отеками. Например, можно положить ложки в морозилку на несколько минут, достать и приложить их к закрытым глазам. Это поможет улучшить кровообращение, уйти отечность и уменьшить яркость синевы.

Также, по словам Артомоновой, питательные маски вокруг глаз и раствор из воды и петрушки, замороженные и применяемые на область вокруг глаз утром, также помогут справиться с проблемой.

Важно помнить, что нужно двигать льдинки от периферии к центру, так как массажные линии вокруг глаз отличаются от лица.

Подпишитесь
«В течение 7-10 дней»: власти Башкирии сделали заявление по поводу птичьего гриппа
Сегодня, 09:46
«До окончания»: Хабиров подписал новый документ для семей участников СВО из Башкирии
Сегодня, 04:22
В Уфе куча «пожарок» и спецтехники. Что происходит?
Сегодня, 04:42
В Уфе зафиксированы токсичные выбросы
Сегодня, 03:38
«Вывозят зараженные отходы»: жители Башкирии ужаснулись увиденным
Вчера, 11:42
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11