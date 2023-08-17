Врач-косметолог рассказала, как избавиться от темных кругов под глазами своими силами

С возрастом у людей появляются темные круги под глазами. Если они не связаны с заболеваниями, то можно бороться с ними дома. Об этом рассказала врач-косметолог Кристина Артомонова.