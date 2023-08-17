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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Возвращение юбки-карандаш: главный тренд этой осени

17 августа 2023, 06:26
Варвара Ферштут, специалист по моде и персональный стилист, рассказала ИА RuNews24.ru о тенденциях нового модного сезона относительно низкой посадки юбок, брюк и других нижних частей одежды.

Она отметила, что низкая посадка на бёдрах актуальна, но не всем подходит. Для того, чтобы определить, как выглядит низкая посадка на вас, стоит сфотографировать себя и оценить. Важно помнить, что не все тренды должны быть использованы «слепо» их нужно адаптировать к своему стилю, пишет ИА RuNews24.ru

В этом сезоне мы можем ожидать триумфальное возвращение юбки-карандаша. Также популярность приобретает офисный стиль в целом. Элементами офисного стиля являются костюмы, состоящие из пиджака и юбки, которые являются базой для создания офисных образов.

«Множество брендов представили такие костюмы. Жакеты стали более прилегающими. Плечи остаются широкими, но акцент делается на подчеркнутой талии. Конечно, это не такие сильно прилегающие жакеты, как раньше, скорее они похожи на культовую модель Hourglass от Balenciaga. Я считаю, что это очень красиво и женственно. Один из самых ярких трендов — жакеты с гиперплечами. Широкие плечи с четкой формой, наподобие Saint Laurent, или слегка сползающие плечи. Этот тренд является отсылкой к моде Power dressing 80-х годов», — подчеркнула стилистка.

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