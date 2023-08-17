Возвращение юбки-карандаш: главный тренд этой осени

«Множество брендов представили такие костюмы. Жакеты стали более прилегающими. Плечи остаются широкими, но акцент делается на подчеркнутой талии. Конечно, это не такие сильно прилегающие жакеты, как раньше, скорее они похожи на культовую модель Hourglass от Balenciaga. Я считаю, что это очень красиво и женственно. Один из самых ярких трендов — жакеты с гиперплечами. Широкие плечи с четкой формой, наподобие Saint Laurent, или слегка сползающие плечи. Этот тренд является отсылкой к моде Power dressing 80-х годов», — подчеркнула стилистка.