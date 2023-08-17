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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Восстановлено движение по улице в Уфе, где образовался большой провал

Восстановлено движение по улице в Уфе, где образовался большой провал

17 августа 2023, 10:07
Фото: 1MI
Спустя неделю ремонт дорог завершился. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Уфы

В столице Башкирии успешно завершили восстановление участка дороги на улице Блюхера, где из-за провала движение автомобилей и общественного транспорта было приостановлено на неделю.

Согласно сообщению мэрии, коллектор был восстановлен в течение нескольких дней, а поврежденный участок был покрыт песчано-гравийной смесью. Вчера, 16 августа, была проведена асфальтировка.

 — На данный момент дорожное полотно полностью восстановлено, а движение автомобилей открыто», — уточнили в мэрии.

Напомним вам, 10 августа на улице Блюхера возникла яма, которая возникла из-за обрушения свода канализационного коллектора и размыва грунтов.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Общество#Происшествия#Город
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