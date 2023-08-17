Восстановлено движение по улице в Уфе, где образовался большой провал

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В столице Башкирии успешно завершили восстановление участка дороги на улице Блюхера, где из-за провала движение автомобилей и общественного транспорта было приостановлено на неделю.
Согласно сообщению мэрии, коллектор был восстановлен в течение нескольких дней, а поврежденный участок был покрыт песчано-гравийной смесью. Вчера, 16 августа, была проведена асфальтировка.
— На данный момент дорожное полотно полностью восстановлено, а движение автомобилей открыто», — уточнили в мэрии.
Напомним вам, 10 августа на улице Блюхера возникла яма, которая возникла из-за обрушения свода канализационного коллектора и размыва грунтов.