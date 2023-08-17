В Уфе зафиксированы токсичные выбросы

Башгидрометцентр опубликовал данные мониторинга загрязнения окружающей среды за 16 августа. Выяснилось, что в 7 утра в районе Красинского рынка и детского сада №255 зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) этилбензола.