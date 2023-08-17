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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

В Уфе зафиксировали превышение нормы этилбензола

В Уфе зафиксированы токсичные выбросы

17 августа 2023, 03:38
Фото: 1MI

В Уфе зафиксировали превышение нормы этилбензола

Башгидрометцентр опубликовал данные мониторинга окружающей среды

Башгидрометцентр опубликовал данные мониторинга загрязнения окружающей среды за 16 августа. Выяснилось, что в 7 утра в районе Красинского рынка и детского сада №255 зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) этилбензола.

Концентрация этилбензола составила 1,6 ПДК при норме в атмосферном воздухе 0,02.

Этилбензол — токсичное вещество. Он вызывает сонливость, усталость, головную боль. При долгом воздействии, этилбензол может привести к хроническим заболеваниям.

Несколько дней назад в уфимском воздухе было зафиксировано превышение концентрации формальдегидов.

#Идэль Гумеров#Новости Уфы#Экология#Общество#Город
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