В Уфе зафиксированы токсичные выбросы

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Башгидрометцентр опубликовал данные мониторинга загрязнения окружающей среды за 16 августа. Выяснилось, что в 7 утра в районе Красинского рынка и детского сада №255 зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) этилбензола.
Концентрация этилбензола составила 1,6 ПДК при норме в атмосферном воздухе 0,02.
Этилбензол — токсичное вещество. Он вызывает сонливость, усталость, головную боль. При долгом воздействии, этилбензол может привести к хроническим заболеваниям.
Несколько дней назад в уфимском воздухе было зафиксировано превышение концентрации формальдегидов.