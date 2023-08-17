В Уфе куча «пожарок» и спецтехники. Что происходит?

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Сегодняшним утром сотрудники МЧС заполонили площадь перед ТЦ «Звёздный» в Сипайлово. Также рядом припарковано несколько пожарных и аварийно-спасательных автомобилей.
В один момент к торговому центру была выдвинута автолестница, а «мчсники» что-то изучали на крыше. Подписчик Mkset прислал видео с места событий.
По словам местным жителям, в торговом центре идёт плановая эвакуация. Также нам рассказали, что вчера предупреждали об учениях. Комментариев МЧС ещё не поступало.