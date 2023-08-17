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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Несколько пожарных машин собрались возле ТЦ «Звёздный»

В Уфе куча «пожарок» и спецтехники. Что происходит?

17 августа 2023, 04:42
Фото: 1MI

Несколько пожарных машин собрались возле ТЦ «Звёздный»

Пожарные машины, сотрудники МЧС работают в ТЦ «Звёздный»

Сегодняшним утром сотрудники МЧС заполонили площадь перед ТЦ «Звёздный» в Сипайлово. Также рядом припарковано несколько пожарных и аварийно-спасательных автомобилей.

В один момент к торговому центру была выдвинута автолестница, а «мчсники» что-то изучали на крыше. Подписчик Mkset прислал видео с места событий.

Видео: 1MI

По словам местным жителям, в торговом центре идёт плановая эвакуация. Также нам рассказали, что вчера предупреждали об учениях. Комментариев МЧС ещё не поступало.

#Идэль Гумеров#Новости Уфы#МЧС#Происшествия#Город#Видео
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