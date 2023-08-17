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В Башкирии возбудили уголовное дело после падения остановки на подростков

В Башкирии возбудили уголовное дело после падения остановки на подростков

17 августа 2023, 15:27
Фото: СК РБ
Остановка упала на девушку и парня в селе Иглино, когда они прятались от дождя и сильного ветра.

В Иглинском районе возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» после падения остановки на двух подростков. Об этом сегодня, 17 августа, сообщила пресс-служба СК РБ.

Напомним, что инцидент произошел в селе Иглино днем 16 августа, когда 17-летния девушка и 16-летний молодой человек прятались от дождя и ветра за остановкой общественного транспорта. К несчастью, из-за сильного порыва ветра конструкция опрокинулась на подростков. Вызволили из-под остановки детей прохожие и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, они были доставлены в детскую больницу с переломами.

Так, следователи установят соответствие контракции остановки требованиям ГОСТ, а также требованиям по ее содержанию. По результатам действиям должностных лиц органов местного самоуправления будет дана правовая оценка.

#Элина Сайфранова#Происшествие#Остановка общественного транспорта#Уголовное дело#Следователи#Следствие
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