В Башкирии возбудили уголовное дело после падения остановки на подростков

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В Иглинском районе возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» после падения остановки на двух подростков. Об этом сегодня, 17 августа, сообщила пресс-служба СК РБ.
Напомним, что инцидент произошел в селе Иглино днем 16 августа, когда 17-летния девушка и 16-летний молодой человек прятались от дождя и ветра за остановкой общественного транспорта. К несчастью, из-за сильного порыва ветра конструкция опрокинулась на подростков. Вызволили из-под остановки детей прохожие и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, они были доставлены в детскую больницу с переломами.
Так, следователи установят соответствие контракции остановки требованиям ГОСТ, а также требованиям по ее содержанию. По результатам действиям должностных лиц органов местного самоуправления будет дана правовая оценка.