Уже 7 случаев: в Башкирии бушует серьезное заразное заболевание

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В течение семи месяцев в Башкирии было зафиксировано семь случаев токсокароза, серьезного заболевания, передающегося от собаки человеку.
По информации Роспотребнадзора, все заболевшие контактировали с домашними питомцами, которые находились на привязи, и не соблюдали правила личной гигиены.
Ведомство подчеркивает, что заразившийся человек не представляет опасности для окружающих. Токсокароз поражает внутренние органы и глаза, протекает длительно и имеет рецидивирующий характер.
» — По статистике токсокарозом заражена каждая третья собака. Именно в организме животных личинки достигают половозрелых форм и выделяют яйца во внешнюю среду. Заражение происходит через грязные руки, которыми прежде человек гладил животное, на шерсти которого были яйца токсокар, при употреблении в пищу немытых ягод, фруктов и овощей с грядки, где в земле были яйца токсокар», — пояснили в Роспотребнадзоре.