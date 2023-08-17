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Уже 7 случаев: в Башкирии бушует серьезное заразное заболевание

Уже 7 случаев: в Башкирии бушует серьезное заразное заболевание

17 августа 2023, 07:49
Фото: 1MI
На территории Башкирии зафиксированы случаи заражения токсокароза. Роспотребнадзор рассказал из-за чего могли заразиться граждане

В течение семи месяцев в Башкирии было зафиксировано семь случаев токсокароза, серьезного заболевания, передающегося от собаки человеку.

По информации Роспотребнадзора, все заболевшие контактировали с домашними питомцами, которые находились на привязи, и не соблюдали правила личной гигиены.

Ведомство подчеркивает, что заразившийся человек не представляет опасности для окружающих. Токсокароз поражает внутренние органы и глаза, протекает длительно и имеет рецидивирующий характер.

» — По статистике токсокарозом заражена каждая третья собака. Именно в организме животных личинки достигают половозрелых форм и выделяют яйца во внешнюю среду. Заражение происходит через грязные руки, которыми прежде человек гладил животное, на шерсти которого были яйца токсокар, при употреблении в пищу немытых ягод, фруктов и овощей с грядки, где в земле были яйца токсокар», — пояснили в Роспотребнадзоре.
#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Болезнь#Общество#Происшествия
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