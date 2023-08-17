Утонули в мусоре: жители по всей Башкирии пожаловались на регоператора

Фотографии на страницах сообщества «БашДТП» появились с разницей в полтора часа. В Стерлитамаке, по словам авторов, «перевёрнуты все контейнеры жителей микрорайонов Пятого, Восьмого и Западного микрорайонов». А в деревне Блохино Иглинского района на площадке по сбору мусора вывернут защитный павильон. Контейнеры также лежат на земле.