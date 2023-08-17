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Жители разных районов Башкирии жалуются на действия «Эко-сити»

Утонули в мусоре: жители по всей Башкирии пожаловались на регоператора

17 августа 2023, 09:12
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI

Жители разных районов Башкирии жалуются на действия «Эко-сити»

Из разных районов Башкирии приходят сообщения, что «Эко-Сити» якобы переворачивает мусорные контейнеры. За этим люди находят злой умысел.

Жители Стерлитамака и Иглинского района выложили в соцсети фотографии с перевёрнутыми контейнерами. Возмущённые граждане считают, что бесчинства творит региональный оператор «Эко-сити».

Фотографии на страницах сообщества «БашДТП» появились с разницей в полтора часа. В Стерлитамаке, по словам авторов, «перевёрнуты все контейнеры жителей микрорайонов Пятого, Восьмого и Западного микрорайонов». А в деревне Блохино Иглинского района на площадке по сбору мусора вывернут защитный павильон. Контейнеры также лежат на земле.

Неравнодушные граждане уверены, что своим поступком региональный оператор вывоза мусора заявляет об одностороннем отказе от исполнения обязательств. Они считают, что перевёрнутые контейнеры — способ психологического воздействия на население, чтобы те согласились на площадки с нарушениями санитарных норм.

Мы обратились за комментариями в «Эко-Сити», однако оперативно ответ получить не удалось. Редакция направила письменный запрос, ответ будет опубликован после его получения.

Ранее мы писали, от том как из-за бездействия регионального оператора в мусоре тонет Нефтекамск.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Экология#Общество#Происшествия
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