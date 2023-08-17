ТПП РБ поддерживает молодых предпринимателей в области ИТ-технологий

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Это особенно важно в условиях санкций, наложенных на РФ.
ТПП РБ важно развивать и поддерживать молодых предпринимателей в области информационных технологий. Так, организация провела консультации для уфимской ИТ-компании «Дом Без Забот», которая занимается разработкой мобильного приложения по поиску различных специалистов для решения бытовых задач.
В компании отметили, что при его разработке использовали современные языки программирования Kotlin и Swift, а также элементы искусственного интеллекта. На первом этапе развития в проект было инвестировано свыше 100 млн. руб. Дополнительно для развития региональных направлений компания привлекает инвесторов, которые могут стать партнерами федерального проекта.