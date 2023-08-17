ТПП РБ поддерживает молодых предпринимателей в области ИТ-технологий

В компании отметили, что при его разработке использовали современные языки программирования Kotlin и Swift, а также элементы искусственного интеллекта. На первом этапе развития в проект было инвестировано свыше 100 млн. руб. Дополнительно для развития региональных направлений компания привлекает инвесторов, которые могут стать партнерами федерального проекта.