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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

ТПП РБ поддерживает молодых предпринимателей в области ИТ-технологий

ТПП РБ поддерживает молодых предпринимателей в области ИТ-технологий

17 августа 2023, 12:23
Фото: 1MI
Республика Башкортостан обладает большим научно-техническим потенциалом и имеет возможность стать лидером в развитии высокотехнологичных отраслей промышленности — ИТ, производства беспилотных летательных аппаратов, блокчейн-технологий, разработок в области искусственного интеллекта.

Это особенно важно в условиях санкций, наложенных на РФ.

ТПП РБ важно развивать и поддерживать молодых предпринимателей в области информационных технологий. Так, организация провела консультации для уфимской ИТ-компании «Дом Без Забот», которая занимается разработкой мобильного приложения по поиску различных специалистов для решения бытовых задач.

В компании отметили, что при его разработке использовали современные языки программирования Kotlin и Swift, а также элементы искусственного интеллекта. На первом этапе развития в проект было инвестировано свыше 100 млн. руб. Дополнительно для развития региональных направлений компания привлекает инвесторов, которые могут стать партнерами федерального проекта.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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