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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Токсичные выбросы, новая мера поддержки семьям участников СВО и дефицит яиц

17 августа 2023, 16:50
Главные события 17 августа в Уфе и Башкирии по версии Mkset.

Минторг Башкирии опроверг дефицит яиц в магазинах из-за птичьего гриппа. Жители Уфы выразили свое беспокойство по поводу опустевших полок в магазинах, где ранее продавались куриные яйца. Они опасаются возникновения дефицита одного из самых важных продуктов. Представители министерства объяснили, что снижение предложения куриного яйца в магазинах связано с изъятием продукции «Башкирской птицефабрики», которая была произведена в определенные даты. Однако дефицита яиц нет и не прогнозируется.

В Башкирии детей участников СВО будут кормить бесплатно. В Башкирии дети, чьи родители участвовали в спецоперациях России, будут получать бесплатное горячее питание в школах до окончания обучения. Такое решение было принято Главой республики Радием Хабировым.

В Иглинском районе возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» после падения остановки на двух подростков. Напомним, что инцидент произошел в селе Иглино днем 16 августа, когда 17-летния девушка и 16-летний молодой человек прятались от дождя и ветра за остановкой общественного транспорта. К несчастью, из-за сильного порыва ветра конструкция опрокинулась на подростков. Вызволили из-под остановки детей прохожие и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, они были доставлены в детскую больницу с переломами.

В Уфе зафиксировали превышение нормы этилбензола в районе Красинского рынка и детского сада №255. Концентрация вещества составила 1,6 ПДК при норме в атмосферном воздухе 0,02. Этилбензол — токсичное вещество. Он вызывает сонливость, усталость, головную боль. При долгом воздействии, этилбензол может привести к хроническим заболеваниям.

#Элина Сайфранова
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