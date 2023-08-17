Токсичные выбросы, новая мера поддержки семьям участников СВО и дефицит яиц

В Иглинском районе возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» после падения остановки на двух подростков. Напомним, что инцидент произошел в селе Иглино днем 16 августа, когда 17-летния девушка и 16-летний молодой человек прятались от дождя и ветра за остановкой общественного транспорта. К несчастью, из-за сильного порыва ветра конструкция опрокинулась на подростков. Вызволили из-под остановки детей прохожие и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, они были доставлены в детскую больницу с переломами.