Собачники обнаружили тела двух мужчин в городе Башкирии (18+)

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Стерлитамаке местные жители обнаружили тела двух мужчин на территории лесопосадки. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, рядом с телами «лежали шприцы». Они предлагают, что смерть могла наступить от передозировки
— При них был найден телефон, с которого позвонили матери одного из ребят и сообщили о случившемся, — сообщается в публикации сообщества «Стерлитамак Сити».
В пресс-службе следственного комитета сообщили, что по факту обнаружения тел двух мужчин проводится проверка, так же был проведен осмотр места происшествия, изъяты обнаруженные предметы, назначены судебно-медицинский экспертизы, опрашиваются свидетели.
Отмечается, что тела мужчин первыми обнаружили местные жители во время выгула собак.