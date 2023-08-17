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Published Сегодня, 13:24

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Updated Сегодня, 13:26

Собачники обнаружили тела двух мужчин в городе Башкирии (18+)

Собачники обнаружили тела двух мужчин в городе Башкирии (18+)

17 августа 2023, 13:24
Фото: 1MI
Тела мужчина были обнаружены жители Стерлитамака во время выгула собак на территории лесопосадки.

В Стерлитамаке местные жители обнаружили тела двух мужчин на территории лесопосадки. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, рядом с телами «лежали шприцы». Они предлагают, что смерть могла наступить от передозировки

— При них был найден телефон, с которого позвонили матери одного из ребят и сообщили о случившемся, — сообщается в публикации сообщества «Стерлитамак Сити».

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что по факту обнаружения тел двух мужчин проводится проверка, так же был проведен осмотр места происшествия, изъяты обнаруженные предметы, назначены судебно-медицинский экспертизы, опрашиваются свидетели.

Отмечается, что тела мужчин первыми обнаружили местные жители во время выгула собак.

#Новости Башкирии#18+#Элина Сайфранова
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