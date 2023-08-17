Школьники с помощью компании Genotek проверили рыбную продукцию на фальсификат

Отметим, что проведение исследования является одним из мероприятий научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы». В этом году она прошла в восьмой раз. Проекты для школьников предлагают крупные компании, являющиеся партнерами образовательного центра «Сириус».