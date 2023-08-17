Школьники с помощью компании Genotek проверили рыбную продукцию на фальсификат

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Перед исследователями стояла задача: проверить, насколько данные на упаковке соответствует ее реальному содержимому. Для этого из продукции была выделена ДНК, определенный фрагмент (ген цитохромоксидазы I), который был отсеквенирован, пишет gazeta.ru
После этого участники проекта сопоставили генетические последовательности, полученные в результате исследования, с информацией из баз данных. Так была точно определена реальная видовая принадлежность биообъектов из продуктов питания.
Было выявлено, что вместо указанной на упаковки тарани продавался сазан, а вместо осьминога — щупальца гигантского кальмара. Черепашье мясо на самом деле оказалось куриным, а маринованные улитки, икра щуки и палтуса — обычной имитацией, изготовленной из желеобразователей.
Сделать все эти выводы учащимся помогло применение молекулярно-генетических методов. Работая над проектом, юные исследователи освоили методы секвенирования по Сенгеру, выделения ДНК, ПЦР. Кроме этого, они научились работать с базами генетических данных.
Отметим, что проведение исследования является одним из мероприятий научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы». В этом году она прошла в восьмой раз. Проекты для школьников предлагают крупные компании, являющиеся партнерами образовательного центра «Сириус».
Одним из таких партнеров является медико-генетический центр Genotek. Сотрудничество этой компании с лицеем продолжается уже четвертый год. Ранее они проводили совместное исследование, которое было посвящено генетическим взаимосвязям между сортами хризантем и роз.