«Салават Юлаев» принял неожиданное решение после смерти игрока Родиона Амирова

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Генеральный директор Салавата Юлаева Ринат Баширов заявил, что Салават Юлаев выведет из заявки 27-й номер.
— Предложение капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы это проведем 11 сентября на первом матче. Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях. Что-то еще мы точно будем делать, но позже», — сказал Баширов.
Кроме того, Баширов также озвучил, что предсезонный молодежный турнир будет носить имя Родиона Амирова.
— Уже принято решение, что молодежный турнир, который проходит в конце августа, будет называться «Кубок Родиона Амирова», — добавил он.
Ранее Mkset писали о гибели юноши. 21-летний нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров скончался от рака мозга. Такой диагноз ему поставили ещё в 2021 году после травмы ключицы. Тогда в ходе обследований и была обнаружена опухоль.