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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

«Салават Юлаев» решил вывести номер 27 из игры в память о Родионе Амирове

«Салават Юлаев» принял неожиданное решение после смерти игрока Родиона Амирова

17 августа 2023, 10:25
Фото: https://sportishka.com

«Салават Юлаев» решил вывести номер 27 из игры в память о Родионе Амирове

Хоккейная команда «Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер, под котором ранее выступал Родион Амиров. Генеральный директор Салавата Юлаева данную информацию

Генеральный директор Салавата Юлаева Ринат Баширов заявил, что Салават Юлаев выведет из заявки 27-й номер.

— Предложение капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы это проведем 11 сентября на первом матче. Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях. Что-то еще мы точно будем делать, но позже», — сказал Баширов.

Кроме того, Баширов также озвучил, что предсезонный молодежный турнир будет носить имя Родиона Амирова.

— Уже принято решение, что молодежный турнир, который проходит в конце августа, будет называться «Кубок Родиона Амирова», — добавил он.

Ранее Mkset писали о гибели юноши. 21-летний нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров скончался от рака мозга. Такой диагноз ему поставили ещё в 2021 году после травмы ключицы. Тогда в ходе обследований и была обнаружена опухоль.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Салават Юлаев#ХК «Салават Юлаев»#Хоккей
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