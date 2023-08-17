«Салават Юлаев» принял неожиданное решение после смерти игрока Родиона Амирова

Ранее Mkset писали о гибели юноши. 21-летний нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров скончался от рака мозга. Такой диагноз ему поставили ещё в 2021 году после травмы ключицы. Тогда в ходе обследований и была обнаружена опухоль.