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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

РПЦ одобрила закон, предлагаемый депутатами Курултая Башкирии

РПЦ одобрила закон, предлагаемый депутатами Курултая Башкирии

17 августа 2023, 06:55
Фото: Антон Засимов
Патриарх Кирилл одобрил законопроект Курултая Башкирии о запрете пропаганды чайлдфри.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри уже был предложен депутатами Курултая в марте 2022 года, однако тогда он не получил одобрения со стороны русской православной церкви, поскольку под запрет могла попасть любая информация о монашестве, которое также исключает деторождение. Проект был отклонён и отправлен на доработку.

При внесении поправок в документ депутаты Госсобрания Башкирии проконсультировались с духовенством и взяли во внимание этот момент. Сообщается, что Патриарх Кирилл одобрил новую версию законопроекта.

Как заявил один из депутатов Курултая Константин Толкачёв, в исправленном проекте обозначено, что под запрет попадает информация, в которой пропагандируется отказ от рождения детей на добровольной основе, не относящийся к ситуациям с медицинскими противопоказаниями и религией. Председатель также уверен, что позиция церкви послужит аргументом в пользу принятия закона.

#Анна Савельева#Законопроект#Православная церковь#Госсобрание Башкирии#Духовенство#Патриарх Кирилл
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