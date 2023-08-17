РПЦ одобрила закон, предлагаемый депутатами Курултая Башкирии

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри уже был предложен депутатами Курултая в марте 2022 года, однако тогда он не получил одобрения со стороны русской православной церкви, поскольку под запрет могла попасть любая информация о монашестве, которое также исключает деторождение. Проект был отклонён и отправлен на доработку.
При внесении поправок в документ депутаты Госсобрания Башкирии проконсультировались с духовенством и взяли во внимание этот момент. Сообщается, что Патриарх Кирилл одобрил новую версию законопроекта.
Как заявил один из депутатов Курултая Константин Толкачёв, в исправленном проекте обозначено, что под запрет попадает информация, в которой пропагандируется отказ от рождения детей на добровольной основе, не относящийся к ситуациям с медицинскими противопоказаниями и религией. Председатель также уверен, что позиция церкви послужит аргументом в пользу принятия закона.