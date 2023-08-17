РПЦ одобрила закон, предлагаемый депутатами Курултая Башкирии

Как заявил один из депутатов Курултая Константин Толкачёв, в исправленном проекте обозначено, что под запрет попадает информация, в которой пропагандируется отказ от рождения детей на добровольной основе, не относящийся к ситуациям с медицинскими противопоказаниями и религией. Председатель также уверен, что позиция церкви послужит аргументом в пользу принятия закона.