Решения «РТК-Солар» дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group



«Мы уже несколько лет идем в направлении формирования импортонезависимой экосистемы продуктов и решений для обеспечения комплексной защиты ИТ-инфраструктуры наших клиентов. Сегодня доля отечественных ИБ-решений в продуктовом портфеле Sitronics Group составляет более 90%. При этом отмечу, что это высококлассные решения, которые ничем не уступают зарубежным аналогам. У российских разработчиков в этом сфере большой потенциал и авторитет. Решения „РТК-Солар“ усилят нашу партнерскую экосистему в направлениях защиты конфиденциальной информации, сетевой безопасности и защиты корпоративной инфраструктуры», — отметил директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.