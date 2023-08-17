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РЭО: Мощность заводов по переработке ТКО в Ростовской области составит 1 млн тонн

17 августа 2023, 17:01
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев встретился в Ростовской области с губернатором региона Василием Голубевым. Они обсудили вопросы строительства мощностей по переработке ТКО на территории области.

Денис Буцаев сообщил, что речь идет о строительстве трех мусороперерабатывающих заводов общей производительностью более 1 миллиона тонн ТКО ежегодно. По его словам, стоимость проектов оценивается в 10 миллиардов рублей и РЭО может оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% от стоимости объектов, передает rostovgazeta.ru.

«Создание комплексов позволит субъекту достичь 100% обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в 2 раза, согласно целям нацпроекта „Экология“», — сообщил Денис Буцаев.

Как уточнил замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, один из объектов — Новочеркасский МЭОК мощностью обработки 300 тысяч тонн.

«Данный проект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, которое будет подписано в ближайшее время», — сказал он.

Два других комплекса — это Красносулинский МЭОК мощностью 250 тысяч тонн и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс мощностью более 500 тысяч тонн в год. Их планируют реализовать в рамках инвестиционных проектов.

Со своей стороны губернатор Василий Голубев отметил, что при поддержке федерального центра в регионе ликвидируется накопленный экологический ущерб. По его словам, в Ростовской области постепенно появляется необходимая инфраструктура и нужно продолжать двигаться в этом направлении.

«При этом важно помнить, что конечная цель этой работы — повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду», — добавил Василий Голубев.

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