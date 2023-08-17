РЭО: Мощность заводов по переработке ТКО в Ростовской области составит 1 млн тонн

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Денис Буцаев сообщил, что речь идет о строительстве трех мусороперерабатывающих заводов общей производительностью более 1 миллиона тонн ТКО ежегодно. По его словам, стоимость проектов оценивается в 10 миллиардов рублей и РЭО может оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% от стоимости объектов, передает rostovgazeta.ru.
«Создание комплексов позволит субъекту достичь 100% обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в 2 раза, согласно целям нацпроекта „Экология“», — сообщил Денис Буцаев.
Как уточнил замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, один из объектов — Новочеркасский МЭОК мощностью обработки 300 тысяч тонн.
«Данный проект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, которое будет подписано в ближайшее время», — сказал он.
Два других комплекса — это Красносулинский МЭОК мощностью 250 тысяч тонн и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс мощностью более 500 тысяч тонн в год. Их планируют реализовать в рамках инвестиционных проектов.
Со своей стороны губернатор Василий Голубев отметил, что при поддержке федерального центра в регионе ликвидируется накопленный экологический ущерб. По его словам, в Ростовской области постепенно появляется необходимая инфраструктура и нужно продолжать двигаться в этом направлении.
«При этом важно помнить, что конечная цель этой работы — повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду», — добавил Василий Голубев.