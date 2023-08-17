РЭО: Мощность заводов по переработке ТКО в Ростовской области составит 1 млн тонн

Со своей стороны губернатор Василий Голубев отметил, что при поддержке федерального центра в регионе ликвидируется накопленный экологический ущерб. По его словам, в Ростовской области постепенно появляется необходимая инфраструктура и нужно продолжать двигаться в этом направлении.