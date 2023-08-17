«Просто разрушится». Жители Башкирии обратились к Хабирову, чтобы спасти детей

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Всё началось в декабре 2022-го — тогда в разгар учебного года комиссия решила проверить здание школы в деревне Суслово Бирского района. По результатам проверки школу решили закрыть, а учеников перевели в соседнее село Малосухоязово, 10,5 км от Суслово.
Спустя восемь месяцев ситуация не поменялась. Перед новым учебным годом родители решили поднять вопрос о дальнейшей судьбе местной школы. Все это время родителям школьников озвучивали противоречивую информацию. Как оказалось позже, здание не признали аварийным. Позже узналось, что ремонт всё же необходим.
В районном отделе образования 10 августа родителям школьников сообщили, что для оценки необходимых ремонтных работ было выделено 300 тысяч рублей. По словам родителей, РОНО попросила не поднимать «шум», а терпеливо ждать экспертизы.
На следующее утро глава администрации Бирского района Антон Талалов на своей странице в соцсетях выложил пост, в котором заявил, что средняя школа села Суслово будет включена в программу капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования».
Жителям села показалось подозрительным, как за такое короткое время была утверждена программа ремонта. Сельчане не понимали всей ситуации — если вопрос решился за сутки, то почему им пришлось ждать чуда все эти 8 месяцев.
После долгих размышлений родители решили напрямую обратиться к главе Республике и записали видеообращение, в котором они просят выделить деньги на ремонт учебного заведения.
«Наших детей возят в школу в село Малосухоязово по ужасным дорогам, которые зимой не чистят, мало ли что может случиться. Также в нашей школе нет никакого отопления и она просто со временем разрушится, за нашу школу никто бороться не будет», — говорит жительница деревни.
Со слов сельчан, во время родительского собрания и записи видеообращения глава сельсовета Суслово Наталья Асылгареева якобы вызвала полицию, посчитав, что родители решили устроить митинг. В пресс-службе МВД Башкирии отказались давать какие-либо комментарии по данному поводу и добавили, что эта ситуация не является криминалом.
Мы также обратились в Сусловский сельсовет.
«Сельскому поселению документы не подведомственны, мы не знаем, почему закрыли школу. Причину вызова полиции сказать не можем, глава сейчас находится в отпуске», — прокомментировали ситуацию в сельсовете.
Напомним, что на прошлом еженедельном совещании правительства республики было заявлено об участии Башкирии в федеральной программе по капитальному ремонту школ. На данный момент по результатам мониторинга к новому учебному году готовы более 90% школ. В Бирском районе назвали только два учебных заведения — в сёлах Бахтыбаево и Баженово, а школу в село Суслово никак не отметили.