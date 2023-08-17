«Просто разрушится». Жители Башкирии обратились к Хабирову, чтобы спасти детей

«Наших детей возят в школу в село Малосухоязово по ужасным дорогам, которые зимой не чистят, мало ли что может случиться. Также в нашей школе нет никакого отопления и она просто со временем разрушится, за нашу школу никто бороться не будет», — говорит жительница деревни.