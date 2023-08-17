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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

В Башкирии сильным ветром сорвало крыши нескольких зданий

Последствия непогоды в Башкирии: сорванные крыши и отсутствие света

17 августа 2023, 05:01
Фото: Марат Юсупов, глава администрации МР Благоварский район / vk.com/yusmar

В Башкирии сильным ветром сорвало крыши нескольких зданий

Порыв ветра сорвал кровли трёх зданий в Благоварском районе

В селе Языково — райцентре Благоварского района — сорвало крышу трёх зданий. Порыв ветра до 18 м/c повредил кровлю центральной районной больницы, многоквартирного жилого дома и здания «Росгосстраха».

В МЧС сообщили, что никто не пострадал, а учреждения работают в обычном режиме. Ситуация находится под контролем Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также глава администрации Благоварского района рассказал, что в трёх населённых пунктах из-за шквалистого ветра отключено электричество. Последствия непогоды устраняют аварийные бригады.

#Новости Башкирии#МЧС#Общество#Происшествия#Идэль Гумеров
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