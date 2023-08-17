Последствия непогоды в Башкирии: сорванные крыши и отсутствие света

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Published Сегодня, 05:01
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В селе Языково — райцентре Благоварского района — сорвало крышу трёх зданий. Порыв ветра до 18 м/c повредил кровлю центральной районной больницы, многоквартирного жилого дома и здания «Росгосстраха».
В МЧС сообщили, что никто не пострадал, а учреждения работают в обычном режиме. Ситуация находится под контролем Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Также глава администрации Благоварского района рассказал, что в трёх населённых пунктах из-за шквалистого ветра отключено электричество. Последствия непогоды устраняют аварийные бригады.