Пермская ЦБК: Механизм РОП расширит ассортимент картонно-бумажной упаковки

По словам председателя совета директоров ПЦБК Александра Бойченко, механизм РОП будет способствовать развитию переработки макулатуры и производства упаковки из бумаги. Представитель предприятия отметил, что одними из самых цикличных материалов сегодня являются бумага и картон. В качестве примера он привел гофрокартон, который может содержать в себе до двенадцати циклов переработки. Гофропродукция ПЦБК на две трети состоит из макулатуры. Предприятие может ежегодно закупать и перерабатывать до трехсот тысяч тонн такого сырья.