Пермская ЦБК: Механизм РОП расширит ассортимент картонно-бумажной упаковки

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Отметим, что производителем каждого двадцатого гофроящика в России является Пермская целлюлозно-бумажная компания. Представители предприятия заявили, что ПЦБК готова к выполнению требований РОП, пишет properm.ru.
Расширенная ответственность производителя подразумевает обязательный сбор и переработку всей запущенной в хозяйственный оборот тары. Так, картонную и пластиковую упаковку будут вовлекать в качестве вторсырья в производство новой продукции. Тара, которую невозможно переработать, постепенно выйдет из эксплуатации.
По словам председателя совета директоров ПЦБК Александра Бойченко, механизм РОП будет способствовать развитию переработки макулатуры и производства упаковки из бумаги. Представитель предприятия отметил, что одними из самых цикличных материалов сегодня являются бумага и картон. В качестве примера он привел гофрокартон, который может содержать в себе до двенадцати циклов переработки. Гофропродукция ПЦБК на две трети состоит из макулатуры. Предприятие может ежегодно закупать и перерабатывать до трехсот тысяч тонн такого сырья.
После того как вступит в действие новый закон, появится субститутная конкуренция между экологичной и неэкологичной упаковкой. Например, картонный лоток для яиц в пять раз тяжелее пластикового. Кроме этого, себестоимость его изготовления более высокая. Однако лотки из картона легче перерабатываются, а значит, экологический сбор за утилизацию пластиковой упаковки будет выше.
За счет вытеснения менее цикличных материалов производство картонно-бумажной упаковки увеличится на полтора миллиона тонн в год — с восьми до девяти с половиной миллиона тонн. Об этом рассказали представители отраслевой ассоциации «Лига переработчиков макулатуры».
Представители пермского предприятия подтвердили, что новый механизм РОП будет стимулировать диверсификацию продуктовой линейки. ПЦБК готова расширить свое производство, добавив в линейку своей продукции более индивидуальную упаковку из микрогофрокартона, в частности тару для ягод и овощей.
«Например, предприятие прорабатывает возможность выпуска новых видов продукции: бумажных пакетов и лотков из пульперкартона. Благодаря этой диверсификации мы сможем, помимо прочего, нарастить объём переработки вторсырья. Ведь для производства тех же лотков можно использовать макулатуру низких марок с более коротким волокном», — рассказал гендиректор Пермской ЦБК Юрий Марков.
В 2023 году правительство примет несколько подзаконных актов, содержащих детальное описание механизма работы расширенной ответственности производителя. Кроме этого, новые нормы законодательства установят порядок отчетности и новые ставки экосбора.