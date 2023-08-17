mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:09

Published Сегодня, 20:09

Modified Сегодня, 20:09

Updated Сегодня, 20:09

Открылась крупнейшая выставка Крыма «АРТ-ЭКСПО» в рамках фестиваля «Таврида. АРТ»

Открылась крупнейшая выставка Крыма «АРТ-ЭКСПО» в рамках фестиваля «Таврида. АРТ»

17 августа 2023, 20:09
Фото: 1MI
Крупнейшее в России культурное событие проходит в Крыму — это фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Мероприятие продлится с 17 по 21 августа, а одним из важнейших его событий станет открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО».

В числе гостей был первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В рамках ежегодного фестиваля «Таврида.АРТ» проходят выставки регионов и крупных компаний. На этот раз формат мероприятия изменили — специально для него построили выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО». Это павильон площадью 3,5 тысячи квадратных метров и высотой 12 метров, расположенный между пляжем «Ракета» и академией творческих индустрий «Меганом», передает rostovgazeta.ru.

Площадка оборудована всем необходимым для презентаций достижений и практик регионов, арт-резиденций, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций. В числе участников — представители Белгородской, Московской, Нижегородской, Тульской областей, Камчатского и Красноярского краев, ЯНАО, Татарстана, Пермского государственного национального исследовательского университета, Северо-Кавказского федерального университета, РНКБ, «Почты Крыма», проекта «Другое дело», международной выставки-форума «Россия».

Все участники представляют свой оригинальный стенд, на котором будут проходить разные презентации, мастер-классы, шоу, кинопоказы. Всех их объединяет тема «Было. Есть. Будет» как символ этапов развития творчества, образования и культурного кода каждого экспонента.

На «АРТ-ЭКСПО» уже состоялась презентация выставки-форума «Россия», на которой организаторы предложили поучаствовать в игре «Соберем вместе». Ее участники должны составить свой вариант написания слова «Россия» из букв разных шрифтов и получить подарочный мерч. Сама же выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.

Подпишитесь
«В течение 7-10 дней»: власти Башкирии сделали заявление по поводу птичьего гриппа
Сегодня, 09:46
«До окончания»: Хабиров подписал новый документ для семей участников СВО из Башкирии
Сегодня, 04:22
В Уфе куча «пожарок» и спецтехники. Что происходит?
Сегодня, 04:42
В Уфе зафиксированы токсичные выбросы
Сегодня, 03:38
«Вывозят зараженные отходы»: жители Башкирии ужаснулись увиденным
Вчера, 11:42
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11