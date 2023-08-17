Открылась крупнейшая выставка Крыма «АРТ-ЭКСПО» в рамках фестиваля «Таврида. АРТ»

На «АРТ-ЭКСПО» уже состоялась презентация выставки-форума «Россия», на которой организаторы предложили поучаствовать в игре «Соберем вместе». Ее участники должны составить свой вариант написания слова «Россия» из букв разных шрифтов и получить подарочный мерч. Сама же выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.