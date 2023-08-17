Опытный грибник назвал полезные свойства грибов

Лисички, изобилующие в лесах, содержат уникальное вещество под названием хиноманноза. Это вещество делает эти маленькие желто-рыжие грибочки всегда чистыми, так как оно не переносится личинками грибных мух, которые поражают червивые грибы. Именно поэтому лисички используются для вывода паразитов из организма человека, а также для лечения почек и печени. Богатое содержание витамина А в этих грибах также помогает при болезнях глаз.