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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Опытный грибник назвал полезные свойства грибов

17 августа 2023, 06:07
Август — самое время для грибной охоты в центральной России. В этом месяце можно не только отправиться в лес, но и узнать о полезных свойствах растущих там грибов. Интересные факты об этих продуктах могут вас удивить.

Опытный грибник Никита Зобнин рассказывает, что грибы известны как «лесное мясо» из-за высокого содержания белка. Среди них особенно популярен белый гриб, который также обладает высоким содержанием белка. Особенно полезен сушеный белый гриб, его содержание белка сравнивают с говядиной. Потребление белого гриба помогает улучшить общее состояние организма, нормализовать обмен веществ и разжижить кровь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Лисички, изобилующие в лесах, содержат уникальное вещество под названием хиноманноза. Это вещество делает эти маленькие желто-рыжие грибочки всегда чистыми, так как оно не переносится личинками грибных мух, которые поражают червивые грибы. Именно поэтому лисички используются для вывода паразитов из организма человека, а также для лечения почек и печени. Богатое содержание витамина А в этих грибах также помогает при болезнях глаз.

Почти все грибы богаты витаминами группы В, что делает их полезными для здоровья в повседневной жизни. Однако грибы также имеют применение в фармацевтике.

Например, ядовитый красный мухомор является основным ингредиентом в микродозировке. Этот способ лечения стал популярен и активно обсуждается в Интернете. Есть отзывы о положительных изменениях в общем состоянии, улучшении умственных способностей, избавлении от зависимостей и счастливых ощущениях. Однако есть и те, кто считает, что микродозировка — это просто самовнушение и плацебо.

Тем не менее, Зобнин считает, что медикаменты на основе грибов безопасны.

«Количество мухомора в одной таблетке невелико. Кроме того, все грибы, используемые для производства препаратов, сублимируются, что позволяет уничтожить все яды и психотропные вещества», — пояснил грибник.

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