«Не могу доказать»: как обычный житель Москвы стал банкротом из-за уфимского слесаря

Алексей Иванов из Москвы обратился к юристам с целью присоединиться к делу. Он уже подал жалобу на финансового управляющего, который привел к банкротству другого Алексея Иванова в городе Уфа. В результате, началась административная проверка в отношении данного финансового управляющего. Однако для банков эта информация не играет роли. Алексею из Москвы необходимо подать иск в суд, требуя признать, что он — не тот самый Алексей Иванов, который оказался банкротом в Уфе, чтобы доказать свою платежеспособность.