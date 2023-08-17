«Не могу доказать»: как обычный житель Москвы стал банкротом из-за уфимского слесаря

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Год назад Алексей Михайлович Иванов и его полная тезка, совершенно не знали о существовании друг друга. Однако из-за некоторой ошибки им пришлось познакомиться. Внезапно все банки России стали принимать их за одного и того же человека. Таким образом, произошла виртуальная встреча двух Алексеев Михайловичей Ивановых, у которых, к слову, полностью совпадает дата рождения.
— Я рад вас видеть. И, на самом деле, мы внешне, скажем так, вообще не похожи. Но, к сожалению, банкам я не могу доказать обратное.
— Да, у нас с вами полностью совпадают фамилия, имя, отчество и дата рождения.
Вот такой первый диалог сложился у двух Алексеев
Обыкновенный слесарь из Уфы, полный тезка Алексею Иванову из столицы, был вынужден пройти процедуру банкротства в связи с долговой ямой, в которую попал. Весь его материальный достаток должен был быть изъят банком, а его финансовые счета остановлены. Однако, почему-то заблокировали счета другого Алексея из Москвы.
Алексей из Москвы решил позвонить в банк, чтобы выяснить, что произошло. И там ему сообщили, что Алексея объявили банкротом. Но, конечно, это было неправдой. Он не имел возможности ни снимать деньги, ни тратить их.
После визита в банк счета были разблокированы. Однако странности в жизни московского Алексея не прекратились.
Наверняка, каждый взрослый человек сталкивался с постоянными звонками от банков, предлагающих взять кредит. Однако для многих такое внимание кажется назойливым. Звонки от банков могут быть косвенным показателем чистой кредитной истории. В случае прекращения их звонков, это может вызвать различные эмоции и не всегда будет вызывать радость.
Примером такой ситуации может быть история Алексея из Москвы. Изначально он радовался отсутствию постоянных звонков от банков, но его настроение быстро изменилось, когда он решил взять кредит. Обратившись в несколько банков, он получил отказы без объяснения причин.
Ничего с этим действительно нельзя сделать. Алексей не в состоянии доказать банку, что он надежный клиент.
— Я платежеспособный гражданин, но банкам проще отказать мне, чем разбираться с этой проблемой. Ведь для банка я всего лишь незначительная часть клиентской базы, — отметил Алексей, житель Москвы.
Все признаки указывают на то, что путаница Ивановых до сих пор существует, однако кредитные организации остаются молчаливыми относительно банкротства данного клиента. Согласно официальным сайтам государственных органов, квартира Алексея (московского) значится среди имущества Алексея (уфимского).
Финансовый управляющий, который проводил в Уфе процедуру банкротства, должен был заметить все эти странности. Наши коллеги с канала Ren.tv связались с ним, но он оказался немногословен.
— Сейчас я вам (на эти вопросы) не отвечу, мне нужно связаться со своими юристами, — заявил он.
Алексей Иванов из Москвы обратился к юристам с целью присоединиться к делу. Он уже подал жалобу на финансового управляющего, который привел к банкротству другого Алексея Иванова в городе Уфа. В результате, началась административная проверка в отношении данного финансового управляющего. Однако для банков эта информация не играет роли. Алексею из Москвы необходимо подать иск в суд, требуя признать, что он — не тот самый Алексей Иванов, который оказался банкротом в Уфе, чтобы доказать свою платежеспособность.
— Нужно взять определение из суда, которое придет уже с исправленной ошибкой, с паспортными данными и обратиться в каждый банк по отдельности. С заявлением о том, что была ошибка в арбитражном суде Уфы. И то, что это совершенно другое физическое лицо, — пояснил юрист Алексей Деденок.
Бюрократические процедуры, которые требуют значительного времени, могут оказаться бесполезными, так как банки не обязаны объяснять причину отказа в выдаче кредита.
Ранее была предложена инициатива внести изменения в законодательство, обязывающие банки сообщать клиентам причину отказа в выдаче кредита. Это предложение имеет свою важность и пользу.
Если банки будут прозрачно указывать причины отказа, это позволит провести более точный анализ ситуации. Клиенты, в свою очередь, смогут понять, почему им отказали и исправить возможные причины, а также в дальнейшем обратиться в этот же банк.
— Такие изменения приведут к большей ясности и взаимопониманию между банками и клиентами, — поделился своим мнением финансовый эксперт Ибрагим Бадалов.
Предложение, выдвинутое в Госдуме три года назад, так и не получило поддержки, что означает, что московскому жителю Алексею Иванову придется повторно и настойчиво доказывать, что он не находится в банкротстве. Тем не менее, у него есть еще одна возможность — изменить свое имя.
Напомним вам, что недавно жительница Уфы не смогла получить пособие из-за своего дохода. По словам уфимки, ей отказали в получении пособия на первого ребенка в связи с тем, что её доход превысил допустимую норму на 14, 82 рубля.