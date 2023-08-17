Минфин отказал отсидевшему 13 лет без вины жителю Башкирии в возмещении 450 млн

По мнению ведомства, Фатхулла Исхаков сам оговорил себя во время процесса над ним, поэтому теперь не может рассчитывать на возмещение ущерба. Ведь, считает минфин, гражданин действовал по умыслу, а значит препятствовал установлению истины.