Минфин отказал отсидевшему 13 лет без вины жителю Башкирии в возмещении 450 млн

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Министерство финансов Российской Федерации не согласилось с требованиями Фатхуллы Исхакова возместить моральный ущерб в 450 млн рублей. Уфимец доказал в Верховном суде, что шестьдесят лет назад он был незаконно осужден, из-за чего 13 лет провёл в лагерях.
После этого он захотел выбить ущерб, нанесённый ему государством, и повторно подал иск в Верховный суд. Речь шла о 450 млн рублей. Однако Минфин, действующий от лица государства, в своём отзыве на иск назвал требование уфимца завышенным, которое не соответствует принципам разумности и справедливости.
В 1959 году 22-летнего Фатхуллу Исхакова обвинили в нападении с целью убийства. Несмотря на все заверения молодого человека в непричастности к преступлению, суд остался непреклонен — 13 лет тюрьмы. Срок Фатхулла отбывал в Стерлитамаке, Белебее, Мелеузе, Салавате и Уфе.
Лишь в мае 2023 года Верховный суд России оправдал Исхакова.
По мнению ведомства, Фатхулла Исхаков сам оговорил себя во время процесса над ним, поэтому теперь не может рассчитывать на возмещение ущерба. Ведь, считает минфин, гражданин действовал по умыслу, а значит препятствовал установлению истины.