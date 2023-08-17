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Крупные пробки ждут уфимцев уже скоро: названы конкретные сроки

Крупные пробки ждут уфимцев уже скоро: названы конкретные сроки

17 августа 2023, 05:00
Фото: 1MI
Большие пробки в Уфе ожидаются в конце лета и начале осени. Об этом жителей предупредила администрация города

Жителям Уфы сообщили, что в конце лета и начале осени ожидается значительное увеличение пробок на городских улицах

Это связано с началом учебного года и ростом количества автомобилей в этот период

Местная администрация объяснила, что подобное явление характерно не только для Уфы, но и для других крупных городов:

— Рост количества машин в конце августа и начале сентября — не особенность Уфы, а специфичное для всех городов-миллионников явление, — пояснили в мэрии.

Пробки также обусловлены возвращением уфимцев с отпусков и дач, а также приездом родителей из соседних городов и районов, которые собирают своих детей в школу.

Напомним вам, что ранее Mkset писал о перекрытии движения на улице Заки Валиди в Уфе до конца августа. Причиной перекрытия улицы является строительство тепловой сети, объяснили в МУП УИС.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дороги#Транспорт
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