Крупные пробки ждут уфимцев уже скоро: названы конкретные сроки

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Жителям Уфы сообщили, что в конце лета и начале осени ожидается значительное увеличение пробок на городских улицах
Это связано с началом учебного года и ростом количества автомобилей в этот период
Местная администрация объяснила, что подобное явление характерно не только для Уфы, но и для других крупных городов:
— Рост количества машин в конце августа и начале сентября — не особенность Уфы, а специфичное для всех городов-миллионников явление, — пояснили в мэрии.
Пробки также обусловлены возвращением уфимцев с отпусков и дач, а также приездом родителей из соседних городов и районов, которые собирают своих детей в школу.
Напомним вам, что ранее Mkset писал о перекрытии движения на улице Заки Валиди в Уфе до конца августа. Причиной перекрытия улицы является строительство тепловой сети, объяснили в МУП УИС.