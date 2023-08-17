Галстук: стильный аксессуар, который вытягивает фигуру и делает её стройнее

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Одним из самых ярких аксессуаров этого сезона являются тонкие ремни, включая ремень-шнурок. Их можно использовать, чтобы подчеркнуть пиджак, пальто или юбку. Еще один модный аксессуар — галстук. Хотя он может не всем подойти и понравиться, так как выглядит достаточно мужественно. Галстук будет выглядеть стильно на небольшой груди, так как добавит вертикальности образу и сделает фигуру стройнее. Эксперт советует сочетать галстук с женственными и феминными элементами в вашем образе, пишет ИА RuNews24.ru
Если вы любите украшения, то обратите внимание на кулоны с длинной цепочкой, кафы и крупные клипсы. Украшения — это отличное завершение вашего образа, они придают последние штрихи и подчеркивают вашу индивидуальность.
Особенностью этого сезона станут крупные объемные цветы из ткани. Они напоминают бренд Magda Butrym, но в наше время все марки копируют друг у друга. Кроме того, актуальны чокеры, броши и другие украшения, которые имеют больший размер.
Еще один тренд сезона — цепочки и пояса-цепи. Их можно носить на талии или на бедрах. Цепочки могут быть как крупными, так и тонкими, и могут состоять из нескольких рядов. Вы можете добавить их на юбку, пиджак или джинсы.
Важным элементом моды в следующем сезоне будут драпировки и сборки. Собранные ткани, рюши и воланы были очень популярны в 2000-х годах. Прозрачность также будет особым трендом, включая прозрачные топы, лонгсливы и даже полностью прозрачные наряды. Эти элементы придадут вашему образу игривость и загадочность.