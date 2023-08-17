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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Галстук: стильный аксессуар, который вытягивает фигуру и делает её стройнее

17 августа 2023, 06:22
Мода на аксессуары и драпировку в новом сезоне — главная тема для известного стилиста Варвары Ферштут, которая поделилась своими советами в интервью с ИА RuNews24.ru.

Одним из самых ярких аксессуаров этого сезона являются тонкие ремни, включая ремень-шнурок. Их можно использовать, чтобы подчеркнуть пиджак, пальто или юбку. Еще один модный аксессуар — галстук. Хотя он может не всем подойти и понравиться, так как выглядит достаточно мужественно. Галстук будет выглядеть стильно на небольшой груди, так как добавит вертикальности образу и сделает фигуру стройнее. Эксперт советует сочетать галстук с женственными и феминными элементами в вашем образе, пишет ИА RuNews24.ru

Если вы любите украшения, то обратите внимание на кулоны с длинной цепочкой, кафы и крупные клипсы. Украшения — это отличное завершение вашего образа, они придают последние штрихи и подчеркивают вашу индивидуальность.

Особенностью этого сезона станут крупные объемные цветы из ткани. Они напоминают бренд Magda Butrym, но в наше время все марки копируют друг у друга. Кроме того, актуальны чокеры, броши и другие украшения, которые имеют больший размер.

Еще один тренд сезона — цепочки и пояса-цепи. Их можно носить на талии или на бедрах. Цепочки могут быть как крупными, так и тонкими, и могут состоять из нескольких рядов. Вы можете добавить их на юбку, пиджак или джинсы.

Важным элементом моды в следующем сезоне будут драпировки и сборки. Собранные ткани, рюши и воланы были очень популярны в 2000-х годах. Прозрачность также будет особым трендом, включая прозрачные топы, лонгсливы и даже полностью прозрачные наряды. Эти элементы придадут вашему образу игривость и загадочность.

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