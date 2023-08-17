Галстук: стильный аксессуар, который вытягивает фигуру и делает её стройнее

Одним из самых ярких аксессуаров этого сезона являются тонкие ремни, включая ремень-шнурок. Их можно использовать, чтобы подчеркнуть пиджак, пальто или юбку. Еще один модный аксессуар — галстук. Хотя он может не всем подойти и понравиться, так как выглядит достаточно мужественно. Галстук будет выглядеть стильно на небольшой груди, так как добавит вертикальности образу и сделает фигуру стройнее. Эксперт советует сочетать галстук с женственными и феминными элементами в вашем образе, пишет ИА RuNews24.ru