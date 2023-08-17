Эксперт порекомендовал места для отдыха во Вьетнаме

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Он советует поехать во Вьетнам из-за его уникальной природы и интересных мест. Чтобы осмотреть все здесь, потребуется не менее недели.
«Здесь есть множество интересных мест для опытных путешественников: захватывающая бухта Халонг в окрестностях Ханоя, провинция Ниньбинь с ее „горными“ холмами и лугами, столица Ханой и город Шапа, известный своим горным туризмом», — рассказал путешественник в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Балясников положительно отзывается о курортах Вьетнама. Поток туристов здесь еще не достиг предельного уровня, поэтому отдых будет комфортным.
«Приезжайте на остров Фукуок, здесь вас ждут белоснежные пляжи и пятизвездочные отели с доступными ценами. Также рекомендую посетить пляжи города Нячанг», — посоветовал эксперт.
Также он перечислил варианты для путешествия во Вьетнам.
«Прямой рейс из России во Вьетнам можно взять из Иркутска в Ханой. Полет займет около пяти часов. Также можно приехать сюда через Китай. Это особенно удобный вариант, если вы собираетесь путешествовать по азиатским странам», — заключил Балясников.