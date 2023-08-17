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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Эксперт порекомендовал места для отдыха во Вьетнаме

17 августа 2023, 12:37
В настоящее время граждане России могут посещать Вьетнам без визы до 45 дней. Алексей Балясников, специалист в области туризма, рассказал о достопримечательностях и привлекательных местах этой страны для российских путешественников.

Он советует поехать во Вьетнам из-за его уникальной природы и интересных мест. Чтобы осмотреть все здесь, потребуется не менее недели.

«Здесь есть множество интересных мест для опытных путешественников: захватывающая бухта Халонг в окрестностях Ханоя, провинция Ниньбинь с ее „горными“ холмами и лугами, столица Ханой и город Шапа, известный своим горным туризмом», — рассказал путешественник в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Балясников положительно отзывается о курортах Вьетнама. Поток туристов здесь еще не достиг предельного уровня, поэтому отдых будет комфортным.

«Приезжайте на остров Фукуок, здесь вас ждут белоснежные пляжи и пятизвездочные отели с доступными ценами. Также рекомендую посетить пляжи города Нячанг», — посоветовал эксперт.

Также он перечислил варианты для путешествия во Вьетнам.

«Прямой рейс из России во Вьетнам можно взять из Иркутска в Ханой. Полет займет около пяти часов. Также можно приехать сюда через Китай. Это особенно удобный вариант, если вы собираетесь путешествовать по азиатским странам», — заключил Балясников.

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