Эксперт порекомендовал места для отдыха во Вьетнаме

«Прямой рейс из России во Вьетнам можно взять из Иркутска в Ханой. Полет займет около пяти часов. Также можно приехать сюда через Китай. Это особенно удобный вариант, если вы собираетесь путешествовать по азиатским странам», — заключил Балясников.