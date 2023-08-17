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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

В Башкирии детей участников СВО будут кормить бесплатно

«До окончания»: Хабиров подписал новый документ для семей участников СВО из Башкирии

17 августа 2023, 04:22
Фото: 1MI

В Башкирии детей участников СВО будут кормить бесплатно

Глава республики Радий Хабиров подписал особое постановление — известно содержание документа
Сюжет
Дети

В Башкирии дети, чьи родители участвовали в спецоперациях России, будут получать бесплатное горячее питание в школах до окончания обучения. Такое решение было принято Главой республики Радием Хабировым

Эта мера поддержки распространяется на учащихся 5 -11 классов. Чтобы воспользоваться этим льготным питанием, необходимо предоставить заявление, в котором указана степень родства с участником спецопераций, а также справку из военкомата. Документы можно предоставить лично или отправить по электронной почте образовательному учреждению.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Школа#Дети#Общество#Виалина Ахсанова
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