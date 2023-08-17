«До окончания»: Хабиров подписал новый документ для семей участников СВО из Башкирии

Эта мера поддержки распространяется на учащихся 5 -11 классов. Чтобы воспользоваться этим льготным питанием, необходимо предоставить заявление, в котором указана степень родства с участником спецопераций, а также справку из военкомата. Документы можно предоставить лично или отправить по электронной почте образовательному учреждению.