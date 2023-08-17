Буцаев: В Ростовской области построят новый мусороперерабатывающий комплекс

ППК «РЭО» учреждена по Указу президента РФ 14 января 2019 года с целью создать в России комплексную систему обращения с ТКО, снизить объем захоронения отходов и, как следствие, экологическую нагрузку на население. Согласно нацпроекту, к 2023 году необходимо добиться 100% объема сортировки ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.