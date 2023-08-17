Буцаев: В Ростовской области построят новый мусороперерабатывающий комплекс

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Как рассказал Денис Буцаев, в области планируют построить три комплекса по переработке отходов, передает rostovgazeta.ru.
«Один из объектов — Новочеркасский МЭОК — планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, его должны подписать в ближайшее время. Мощность обработки объекта составит 300 тысяч тонн в год, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 млрд рублей», — сообщил Денис Буцаев.
Два других предприятия, строительство которых обсудили глава РЭО и губернатор Ростовской области, — это Красносулинский МЭОК и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. Создание этих предприятий поможет региону достичь 100% обработки отходов и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в два раза, согласно целям нацпроекта «Экология».
ППК «РЭО» учреждена по Указу президента РФ 14 января 2019 года с целью создать в России комплексную систему обращения с ТКО, снизить объем захоронения отходов и, как следствие, экологическую нагрузку на население. Согласно нацпроекту, к 2023 году необходимо добиться 100% объема сортировки ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.