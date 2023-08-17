mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Буцаев: В Ростовской области построят новый мусороперерабатывающий комплекс

Буцаев: В Ростовской области построят новый мусороперерабатывающий комплекс

17 августа 2023, 18:18
Фото: reo.ru
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев во время визита в Ростовскую область обсудил с губернатором Василием Голубевым варианты финансовой поддержки со стороны РЭО в строительстве новых объектов по обращению с ТКО.

Как рассказал Денис Буцаев, в области планируют построить три комплекса по переработке отходов, передает rostovgazeta.ru.

«Один из объектов — Новочеркасский МЭОК — планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, его должны подписать в ближайшее время. Мощность обработки объекта составит 300 тысяч тонн в год, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 млрд рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Два других предприятия, строительство которых обсудили глава РЭО и губернатор Ростовской области, — это Красносулинский МЭОК и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. Создание этих предприятий поможет региону достичь 100% обработки отходов и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в два раза, согласно целям нацпроекта «Экология».

ППК «РЭО» учреждена по Указу президента РФ 14 января 2019 года с целью создать в России комплексную систему обращения с ТКО, снизить объем захоронения отходов и, как следствие, экологическую нагрузку на население. Согласно нацпроекту, к 2023 году необходимо добиться 100% объема сортировки ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.

Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
«В течение 7-10 дней»: власти Башкирии сделали заявление по поводу птичьего гриппа
Сегодня, 09:46
«До окончания»: Хабиров подписал новый документ для семей участников СВО из Башкирии
Сегодня, 04:22
В Уфе куча «пожарок» и спецтехники. Что происходит?
Сегодня, 04:42
В Уфе зафиксированы токсичные выбросы
Сегодня, 03:38
«Вывозят зараженные отходы»: жители Башкирии ужаснулись увиденным
Вчера, 11:42
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11