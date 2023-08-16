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Жительницу Стерлитамака осудили за посты в соцсетях на тему СВО

Жительницу Стерлитамака осудили за посты в соцсетях на тему СВО

16 августа 2023, 10:52
Фото: 1MI
Пенсионерку Башкирии осудили за ложные сообщения по СВО в соцсетях. Об этом сообщает УФСБ по Башкирии.

62-летняя жительница Стерлитамака у себя в соцсетях размещала посты, в которых заявляла, что данные, озвученные в ходе брифинга Минобороны РФ, якобы вымышлены и срежиссированы.

Пенсионерка признана виновной по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

Также женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от заработной платы в доход государства ежемесячно.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что месяц назад мужчина из Башкирии был оштрафован на 300 тысяч рублей за призыв убивать чиновников

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Общество#Происшествия#Приговор
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