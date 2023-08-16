Жительницу Стерлитамака осудили за посты в соцсетях на тему СВО

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
62-летняя жительница Стерлитамака у себя в соцсетях размещала посты, в которых заявляла, что данные, озвученные в ходе брифинга Минобороны РФ, якобы вымышлены и срежиссированы.
Пенсионерка признана виновной по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».
Также женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от заработной платы в доход государства ежемесячно.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что месяц назад мужчина из Башкирии был оштрафован на 300 тысяч рублей за призыв убивать чиновников