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Updated Сегодня, 08:42

Пожар возле жилых домов в лесном массиве в Уфе: первые подробности

Пожар возле жилых домов в лесном массиве в Уфе: первые подробности

16 августа 2023, 08:25
Фото: Алексей Гошкодер / 1MI
Сообщение о пожаре поступило МЧС по Башкирии сегодня утром. На место выехали пожарные.

Пламя вспыхнуло сегодня около 10-11 часов утра в лесном массиве по улице Набережная Моторостроителей. Местные жители сообщили о густом дыме и запахе гари, который проникал в квартиры близлежащих домов через открытые окна. В чате жильцов стали появляться фотографии происходящего.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии, на место оперативно выехали пожарные расчёты. Огонь был ликвидирован на площади 1.5 кв. м. Пострадавших не обнаружено.

Прибывшие пожарные также установили, что возгорание произошло в узле связи.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествия#Пожар#МЧС#Лесной массив#Густой дым#Запах гари#Ликвидация пожара
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