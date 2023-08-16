Пожар возле жилых домов в лесном массиве в Уфе: первые подробности

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Пламя вспыхнуло сегодня около 10-11 часов утра в лесном массиве по улице Набережная Моторостроителей. Местные жители сообщили о густом дыме и запахе гари, который проникал в квартиры близлежащих домов через открытые окна. В чате жильцов стали появляться фотографии происходящего.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии, на место оперативно выехали пожарные расчёты. Огонь был ликвидирован на площади 1.5 кв. м. Пострадавших не обнаружено.
Прибывшие пожарные также установили, что возгорание произошло в узле связи.