Пожар возле жилых домов в лесном массиве в Уфе: первые подробности

Пламя вспыхнуло сегодня около 10-11 часов утра в лесном массиве по улице Набережная Моторостроителей. Местные жители сообщили о густом дыме и запахе гари, который проникал в квартиры близлежащих домов через открытые окна. В чате жильцов стали появляться фотографии происходящего.