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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Врач-реабилитолог рассказал, как использовать «йодную сетку» при йододефиците

16 августа 2023, 15:47
Врач-реабилитолог Валерий Васильев поделился информацией о полезности «йодной сетки», которая пользуется популярностью среди населения.

В беседе с Pravda.Ru он пояснил, что «йодная сетка» может быть полезна при отеках, также она помогает людям с недостатком йода в организме из-за проблем со щитовидной железой.

Если «йодная сетка» исчезает в течение дня, это указывает на дефицит йода в организме. Такой признак является критерием для обращения к эндокринологу и применения йодотерапии, сообщает врач.

Медик также предупредил о возможности передозировки йодом. Если в организме нет дефицита йода, его употребление в больших количествах может вызвать интоксикацию, поэтому нужно быть осторожным.

Если в течение дня происходят изменения в рисунке «йодной сетки» или на тестовой полоске, это является сигналом для обращения к специалисту для проверки уровня йода в крови. И уже исходя из этого специалист может подобрать необходимую дозировку йода, чтобы избежать перебора.

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