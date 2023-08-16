Врач-реабилитолог рассказал, как использовать «йодную сетку» при йододефиците

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В беседе с Pravda.Ru он пояснил, что «йодная сетка» может быть полезна при отеках, также она помогает людям с недостатком йода в организме из-за проблем со щитовидной железой.
Если «йодная сетка» исчезает в течение дня, это указывает на дефицит йода в организме. Такой признак является критерием для обращения к эндокринологу и применения йодотерапии, сообщает врач.
Медик также предупредил о возможности передозировки йодом. Если в организме нет дефицита йода, его употребление в больших количествах может вызвать интоксикацию, поэтому нужно быть осторожным.
Если в течение дня происходят изменения в рисунке «йодной сетки» или на тестовой полоске, это является сигналом для обращения к специалисту для проверки уровня йода в крови. И уже исходя из этого специалист может подобрать необходимую дозировку йода, чтобы избежать перебора.