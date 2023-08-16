Врач-реабилитолог рассказал, как использовать «йодную сетку» при йододефиците

Если в течение дня происходят изменения в рисунке «йодной сетки» или на тестовой полоске, это является сигналом для обращения к специалисту для проверки уровня йода в крови. И уже исходя из этого специалист может подобрать необходимую дозировку йода, чтобы избежать перебора.