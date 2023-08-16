Власти ответили на слухи о возможном увольнении главного режиссера Башдрамтеатра

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В министерстве культуры Башкортостана опровергли слухи об увольнении главного режиссера Башдрамтеатра им. М. Гафури Айрата Абушахманова. Соответствующий запрос в ведомство Mkset направлял накануне.
— На сегодняшний день Абушахманов А.А. занимает должность главного режиссера Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Информация о снятии Айрата Абушахманова с указанной должности не соответсвует действительности, — заверили в Минкультуры РБ.
Напомним, что первые сообщения о якобы увольнении Айрата Абушахманова появились в социальных сетях. В частности, Шаура Г. заявляла, что 16 августа коллективу театра должны будут представить нового главного режиссера. Тогда же в официальной группе театра «Вконтакте» информацию о кадровых изменениях опровергли. В публикации говорится о том, что вопрос об увольнении Айрата Абушахманова с должности режиссера-постановщика не поднимается. Однако доверия поклонникам творчества Абушахманова слова не внушили, в комментариях пользователи выступали против его увольнения.
Айрат Абушахманов — заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. Впервые должность главного режиссера Башдрамтеатра им. Гафури занят в 2005 году и проработал на посту до 2012 года. Вновь вернулся в 2019 году.
Поставленные Абушахмановым спектакли неоднократно выдвигались на соискание театральных премий. Так, спектакль «Пролетая над гнездом кукушки» получил Гран-при Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» (призы «За лучший спектакль», «За лучшую режиссуру», «За лучшую мужскую роль»). В 2014 году спектакль «Черноликие» стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». В 2017 году спектакль «Зулейха открывает глаза» стал обладателем специальной премии жюри драматического театра и театра кукол «Золотой маски». Позднее, спектакль был снят с репертуара Башдрамтеатра из позиции автора произведения Гузель Яхиной на тему специальной военной операции.