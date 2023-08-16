Власти ответили на слухи о возможном увольнении главного режиссера Башдрамтеатра

Напомним, что первые сообщения о якобы увольнении Айрата Абушахманова появились в социальных сетях. В частности, Шаура Г. заявляла, что 16 августа коллективу театра должны будут представить нового главного режиссера. Тогда же в официальной группе театра «Вконтакте» информацию о кадровых изменениях опровергли. В публикации говорится о том, что вопрос об увольнении Айрата Абушахманова с должности режиссера-постановщика не поднимается. Однако доверия поклонникам творчества Абушахманова слова не внушили, в комментариях пользователи выступали против его увольнения.