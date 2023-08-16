mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Озвучены цены на паром из-за ремонта Шакшинского моста в Уфе

В Уфе запустят новый вид транспорта: узнали цену

16 августа 2023, 11:54
Фото: 1MI

Озвучены цены на паром из-за ремонта Шакшинского моста в Уфе

В связи со сложностями на Шакшинском мосту, в Уфе запустят паром через реку Уфа

В связи с текущим капитальным ремонтом Шакшинского моста, возникли серьезные проблемы с передвижением в данном районе.

Для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей, с 18 августа по 23 октября будет запущено паромное сообщение на переправе «Князево» через реку Уфа.

Это временное решение поможет облегчить транспортную ситуацию и обеспечить комфортное путешествие для всех пассажиров

Стоимость переправы — от 28 рублей по карте «Алга», для детей старше 10 лет — от 23 рублей — мэрия Уфы.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Общественный транспорт#Общество#Город
Подпишитесь
Власти ответили на слухи о возможном увольнении главного режиссера Башдрамтеатра
Сегодня, 09:02
Синоптики назвали дату похолодания в Уфе
Сегодня, 07:01
Глава Башкирии увеличил размер премии в 5 раз
Сегодня, 09:47
«Слышны выстрелы»: произошедшее возле детского сада напугало всю Уфу
Сегодня, 04:21
«8,5 часов»: пассажирам рейса Уфа-Алматы сделали важное заявление
Сегодня, 03:40
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11