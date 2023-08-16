В Уфе запустят новый вид транспорта: узнали цену

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В связи с текущим капитальным ремонтом Шакшинского моста, возникли серьезные проблемы с передвижением в данном районе.
Для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей, с 18 августа по 23 октября будет запущено паромное сообщение на переправе «Князево» через реку Уфа.
Это временное решение поможет облегчить транспортную ситуацию и обеспечить комфортное путешествие для всех пассажиров
Стоимость переправы — от 28 рублей по карте «Алга», для детей старше 10 лет — от 23 рублей — мэрия Уфы.