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В Уфе 97 пассажиров ждали самолёт 8,5 часов в аэропорту

«8,5 часов»: пассажирам рейса Уфа-Алматы сделали важное заявление

16 августа 2023, 03:40
Фото: Антон Засимов / 1MI

В Уфе 97 пассажиров ждали самолёт 8,5 часов в аэропорту

Вчера, 15 августа, рейс Уфа — Алматы, был задержан более, чем на 8 часов. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, самолёт задержался по техническим причинам. Пассажиры в количестве 97 человек прибыли к вылету, который должен был состояться в девятом часу утра, однако рейс отложили на 17:45

Транспортная прокуратура сообщила, что авиакомпания предоставила пассажирам услуги, соответствующие федеральным правилам авиации. На место выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора для проведения проверки о соблюдении прав пассажиров.

Известно, что рейс Уфа — Алматы совершался воздушным судном авиакомпании Red Wings.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Авиакомпании#Самолеты
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