«8,5 часов»: пассажирам рейса Уфа-Алматы сделали важное заявление

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 04:52
Согласно информации ведомства, самолёт задержался по техническим причинам. Пассажиры в количестве 97 человек прибыли к вылету, который должен был состояться в девятом часу утра, однако рейс отложили на 17:45
Транспортная прокуратура сообщила, что авиакомпания предоставила пассажирам услуги, соответствующие федеральным правилам авиации. На место выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора для проведения проверки о соблюдении прав пассажиров.
Известно, что рейс Уфа — Алматы совершался воздушным судном авиакомпании Red Wings.