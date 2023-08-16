В популярном рыболовном месте Башкирии улучшили качество сети

— Башкирия всегда привлекала большое количество экотуристов и поклонников отдыха на свежем воздухе, и в последние годы турпоток в республику вырос еще больше. Мы развиваем сеть не только в больших городах, но и в заповедных уголках, чтобы отдыхающие чувствовали себя как дома. Любители рыбалки, приезжающие в Караидельский район, теперь могут делиться своим уловом в прямом эфире. Связь на природе для рыбаков, грибников и фанатов активного отдыха — вопрос не только комфорта, но и безопасности: в случае чрезвычайной ситуации они смогут быстро сориентироваться на местности, связаться со службами спасения и родными, — отметил директор филиала МТС в Башкирии Егор Фисюк.