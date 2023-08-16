В популярном рыболовном месте Башкирии улучшили качество сети

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Компания установила дополнительное телеком-оборудование на берегу реки Уфы, обеспечивающее бесперебойную работу при стабильно высоких нагрузках во время сезонного наплыва туристов и рыбаков.
Караидельский район богат природными достопримечательностями и известен в первую очередь как популярное туристическое место. В протекающей на его территории реке Уфа водятся ценные породы рыб, например, голавль, лещ, щука, сом, жерех и многие другие виды, поэтому ежегодно в районе деревни Уразбахты собираются сотни рыбаков и любителей отдыха на природе. Приезжающим сюда отдыхающим необходимо оставаться на связи даже за городом, поэтому МТС провела целый комплекс работ по расширению и усилению сети.
— Башкирия всегда привлекала большое количество экотуристов и поклонников отдыха на свежем воздухе, и в последние годы турпоток в республику вырос еще больше. Мы развиваем сеть не только в больших городах, но и в заповедных уголках, чтобы отдыхающие чувствовали себя как дома. Любители рыбалки, приезжающие в Караидельский район, теперь могут делиться своим уловом в прямом эфире. Связь на природе для рыбаков, грибников и фанатов активного отдыха — вопрос не только комфорта, но и безопасности: в случае чрезвычайной ситуации они смогут быстро сориентироваться на местности, связаться со службами спасения и родными, — отметил директор филиала МТС в Башкирии Егор Фисюк.
С начала лета МТС провела масштабную работу, в результате которой жители 120 населенных пунктов республики получили доступ к высокоскоростному интернету. Среди 120 населенных пунктов, где компания модернизировала сеть, есть и совсем небольшие деревни, такие как Круш Караидельского района с населением менее 170 человек, и популярные у туристов локации — деревня Сарва, где располагается одноименный красивый водоем карстового происхождения и геологический памятник природы.