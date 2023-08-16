«Вывозят зараженные отходы»: жители Башкирии ужаснулись увиденным

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Как сообщает автор, навоз разбрасывают в полях близ деревень Новокурмашево и Байталлы, где от специфичного запаха уже невозможно дышать.
Предлагается, что эти отходы вывезены с авдонской птицефабрики «Башкирская», где недавно обнаружили вспышку птичьего гриппа. Руководство предприятия уже приняло меры — заражённых птиц начали сжигать в котлованах, дабы остановить распространение болезни.
«Администрация молчит, ничего не разъясняют. Жители просят обратить внимание на данные действия», — отмечает очевидец.
Журналист Mkset попытался связаться с администрацией Кушнаренковского района и птицефабрики «Башкирская», однако никаких комментариев касательно ситуации не получил. На птицефабрике вовсе никто не отвечает на звонки.