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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Жители Башкирии пожаловались на вывоз якобы зараженного куриного помета в поля

«Вывозят зараженные отходы»: жители Башкирии ужаснулись увиденным

16 августа 2023, 11:42
Фото: t.me/ufa_rb

Жители Башкирии пожаловались на вывоз якобы зараженного куриного помета в поля

В Кушнаренковском районе жители местных деревень обеспокоены вывозом отходов птицефабрики. Происходящее записал на видео один из очевидцев.

Как сообщает автор, навоз разбрасывают в полях близ деревень Новокурмашево и Байталлы, где от специфичного запаха уже невозможно дышать.

Видео: t.me/ufa_rb

Предлагается, что эти отходы вывезены с авдонской птицефабрики «Башкирская», где недавно обнаружили вспышку птичьего гриппа. Руководство предприятия уже приняло меры — заражённых птиц начали сжигать в котлованах, дабы остановить распространение болезни.

«Администрация молчит, ничего не разъясняют. Жители просят обратить внимание на данные действия», — отмечает очевидец.
Видео: t.me/ufa_rb

Журналист Mkset попытался связаться с администрацией Кушнаренковского района и птицефабрики «Башкирская», однако никаких комментариев касательно ситуации не получил. На птицефабрике вовсе никто не отвечает на звонки.

#Анна Савельева#Кушнаренковский район#Птицефабрика#Вспышка птичьего гриппа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Видео
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