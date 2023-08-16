«Вывозят зараженные отходы»: жители Башкирии ужаснулись увиденным

Предлагается, что эти отходы вывезены с авдонской птицефабрики «Башкирская», где недавно обнаружили вспышку птичьего гриппа. Руководство предприятия уже приняло меры — заражённых птиц начали сжигать в котлованах, дабы остановить распространение болезни.