mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Целая семья загадочно пропала в Башкирии

Целая семья загадочно пропала в Башкирии

16 августа 2023, 09:11
Фото: 1MI
В Башкирии семья из Оренбургской области потерялась по дороге деревню Таштугай. На помощь потерявшимся отправились спасатели.

Семья в количестве пяти человек, мужа с женой, их ребёнка, а также пожилых родителей, направлялась в деревню Таштугай из города Гай. По пути они решили спуститься к реке Таналык, однако их автомобиль сломался, из-за чего семья не смогла ни вернуться назад, ни продолжить путь. Тогда они решили обратиться за помощью в соответствующие службы, однако не смогли указать, где именно остановилась их машина.

Сибайские спасатели помогли пострадавшим определить своё местоположение. Добравшись до семьи, сотрудники МЧС эвакуировали людей, доставив их в ближайший населённый пункт.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Оренбургская область#МЧС#Спасатели#Река Таналык
Подпишитесь
Власти ответили на слухи о возможном увольнении главного режиссера Башдрамтеатра
Сегодня, 09:02
Синоптики назвали дату похолодания в Уфе
Сегодня, 07:01
Глава Башкирии увеличил размер премии в 5 раз
Сегодня, 09:47
«Слышны выстрелы»: произошедшее возле детского сада напугало всю Уфу
Сегодня, 04:21
«8,5 часов»: пассажирам рейса Уфа-Алматы сделали важное заявление
Сегодня, 03:40
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11