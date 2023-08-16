Целая семья загадочно пропала в Башкирии

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Семья в количестве пяти человек, мужа с женой, их ребёнка, а также пожилых родителей, направлялась в деревню Таштугай из города Гай. По пути они решили спуститься к реке Таналык, однако их автомобиль сломался, из-за чего семья не смогла ни вернуться назад, ни продолжить путь. Тогда они решили обратиться за помощью в соответствующие службы, однако не смогли указать, где именно остановилась их машина.
Сибайские спасатели помогли пострадавшим определить своё местоположение. Добравшись до семьи, сотрудники МЧС эвакуировали людей, доставив их в ближайший населённый пункт.