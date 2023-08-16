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Published Сегодня, 19:00

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Тренер Волынкина рассказала о базовых элементах здорового питания

16 августа 2023, 19:00
Согласно заявлению тренера и диетолога Марии Волынкиной, основой здоровой диеты являются сбалансированный рацион и соблюдение питьевого режима.

Люди, соблюдающие диету, должны знать ряд важных правил, чтобы не навредить своему здоровью. При подборе рациона нужно учитывать не только суточный расход калорий, но и не забывать о балансе белков, жиров и углеводов. Следует также соблюдать питьевой режим и отводить достаточно времени на сон. Таким мнением поделилась с NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

Специалист советует завтракать белковыми продуктами и сложными углеводами — можно съесть с утра два яйца и творог. Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, тренер рекомендует 5%-ный или 9%-ный творог 5% и гречку.

В обед количество углеводов нужно сократить, отдавая предпочтение рыбным и мясным блюдам, курице и овощам — тушеным или «паровым».

На ужин диетолог советует употреблять белки. Можно выпить протеиновый коктейль и перекусить салатом из овощей. Углеводные продукты вечером следует сократить до минимума. Организм нуждается в них лишь с утра, так как они обеспечивают бодрость и энергичность на целый день, — объясняет Волынкина.

Также тренер напомнила о важности соблюдения водного режима (0,3 литра на килограмм веса) и о том, что на сон следует отводить не менее восьми часов. При переходе на диету нужно использовать формулы суточной калорийности с учетом количества тренировочных дней.

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