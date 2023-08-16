Тренер Волынкина рассказала о базовых элементах здорового питания

Люди, соблюдающие диету, должны знать ряд важных правил, чтобы не навредить своему здоровью. При подборе рациона нужно учитывать не только суточный расход калорий, но и не забывать о балансе белков, жиров и углеводов. Следует также соблюдать питьевой режим и отводить достаточно времени на сон. Таким мнением поделилась с NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.